Netflix se come a todas sus competidoras también en cines gracias a 'Las Guerreras K-Pop', pero este éxito plantea preguntas sobre su propio sistema

Nadie en Netflix sospechaba la que se les venía encima con el estreno de 'Las Guerreras K-Pop'. Probablemente pensaron que sería un éxito moderado, pero en ningún momento llegaron a intuir que se convertiría en su película más popular de todos los tiempos (aún no, pero sin duda lo va a conseguir), porque de haberlo sabido habrían montado eventos, conciertos y celebraciones de todo tipo y pelaje. La prueba de su éxito sin igual es que ha roto las fronteras del streamer, se ha estrenado en cines... Y el público ha respondido de manera masiva.

We're gonna be golden

Muchos nos preguntamos qué habría pasado si Sony no hubiera hecho caso a la oferta de Netflix y hubieran estrenado 'Las Guerreras K-Pop' en cines: ¿Habrían llegado a los mil millones de dólares o precisamente su bombazo se debe a que su base de fans puede verla una y otra vez sin parar y solo necesitaron un "click" para descubrirla? Me temo que son preguntas para las que nadie puede tener respuesta.

Lo que sí sabemos es que el estreno en cines de Netflix, en una versión sing-along (un ejercicio que en Universal ya hicieron hace unos meses con 'Wicked') se ha puesto en el número 1 de la taquilla americana con 18 millones de dólares estimados solo en sábado y domingo, provenientes de 1700 cines a lo largo del país, superando así a 'Weapons' (15,6 millones en más del doble de pantallas), 'Ponte en mi lugar de nuevo' (9,2 millones) y 'Los 4 fantásticos: Primeros pasos' (5,9 millones).

De hecho, aparte de 'Las Guerreras K-Pop', tan solo un estreno se ha colado en el top 10, la película de Ethan Coen 'Honey Don't!', que ha tenido unas críticas entre normalitas y terribles, y probablemente no aguante mucho más ahí. Las cifras generales en taquilla, eso sí, no son buenas, entrando directamente en uno de los 10 peores fines de semana de un agosto desde que se tienen cifras, con tan solo 77 millones recaudados entre todas las películas proyectadas.

La pregunta, viendo que, dentro del desastre general, 'Las Guerreras K-Pop' se alza victoriosa, es la de siempre: ¿Debería Netflix romper con su sistema y estrenar las películas no al mismo tiempo, sino unos meses antes, como el resto de servicios de streaming? La respuesta cae por su propio peso: no. No solo no lo necesita, sino que puede aprovecharse del sistema para ganar unos millones más cuando tiene una revolución en la cultura pop tan grande como esta (o en su día 'La sociedad de la nieve' en España).

La película ha recaudado 10588 dólares en cada cine en que se ha proyectado (por comparar, 'Weapons' solo 4296 dólares y 'Los tipos malos 2' 1551), y probablemente las propias salas quieran mantener el evento en pantalla unas semanas más, sobre todo teniendo en cuenta que los estrenos irán sazonando la taquilla a cuentagotas hasta, al menos, dentro de tres semanas, donde quizá haya una revolución con el estreno de 'La larga marcha', 'Spinal Tap II' y la segunda película de 'Demon Slayer'. Empieza la travesía por el desierto para la taquilla que nos va a acompañar todo septiembre. Aviso a navegantes: va a ser duro.

