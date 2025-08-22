'Las guerreras K-pop' llega a los cines y se quiere merendar a 'Weapons'. El último bombazo de Netflix se reafirma como una gran oportunidad perdida

Alguien en Sony Animation tiene que estar tirándose de los pelos y quedándose calvo, porque se ve que no tenían demasiada fe en 'Las guerreras K-Pop' cuando se la vendieron a Netflix y ahora se ha convertido en el fenómeno viral del verano.

La película animada sobre tres cazadoras de demonios que además son estrellas del K-pop está muy cerca de convertirse en la película más vista de la historia de la plataforma. Sus temas musicales además consistentemente se mantienen en lo más alto de Spotify y Billboard 100... así que es el momento de saltar a los cines.

Esta te la sabes

Siguiendo los pasos de 'Wicked', 'Las guerreras K-pop' llegan a los cines con sus propias sesiones "sing-along", de esas en las que se espera que el público cante todas las canciones hasta dejarse los pulmones. A partir del próximo 23 y 24 de agosto habrá eventos especiales en Estados Unidos, Canada Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda, como recogen desde The Hollywood Reporter, y la iniciativa ya ha tenido una acogida por todo lo alto.

La película animada se podrá ver en más de 1700 cines de Estados Unidos y Canadá y se han agotado entradas para 1000 funciones. Y es que con estos números se espera que la llegada a cines de 'Las guerreras K-pop' amase unos 15 millones de dólares solo en Estados Unidos durante el fin de semana, convirtiéndose en líder de taquilla y superando a los 14 millones proyectados de 'Weapons'.

Por desgracia, Netflix no es muy de compartir datos de taquilla, pero estas proyecciones se basan en la cantidad de entradas que se han vendido por el momento y suponen un éxito sin precedentes para la plataforma.

Desde luego, 'Las guerreras K-pop' ha pasado de ser una película por la que en su estudio no daban un duro a ser una franquicia con un potencial tremendo que está reportando muchísimo dinero a Netflix. Se siente que su llegada a streaming sin pasar por cines ha sido una oportunidad desperdiciada por parte de Sony Animation, aunque fuera con un estreno limitado como el que tuvo 'Nimona' en su día. Aunque, claro, quizás parte de su éxito también se debe a la accesibilidad de tenerla en casa.

Así que habrá que esperar a ver qué tal sale el fin de semana, y si estos eventos van llegando a más países poco a poco.

