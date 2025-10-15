Es una de las mejores películas de animación del año, cargada de diversión y ciencia ficción, y acaba de estrenarse en streaming

Algún día alguien responderá por sus crímenes contra el cine al impedirnos disfrutar apropiadamente de clásicos personajes como los Looney Tunes, esperando tener su nuevo momento de gloria rescatando con ellos un tipo de animación tradicional y con un tono gamberro. Uno que consiguen exhibir fabulosamente en una joyita como ‘El día que la Tierra explotó’.

Un pato y un cerdo contra los aliens

Dos de los icónicos personajes tienen su propio largometraje que fue inicialmente producido y luego descartado por su casa Warner Bros, encontrando la luz a través de una distribuidora más pequeña. Una que hoy estrena la que sigue siendo una de las mejores películas de animación del año en streaming a través de Movistar+.

Porky y Lucas se criaron juntos en una granja, y han permanecido inseparables desde entonces. Incluso con penurias económicas y falta de trabajo, además de ostracismo social por las excentricidades del pato, intentan sobrevivir unidos. Pero todo puede ponerse en peligro cuando una amenaza extraterrestre empiece a desplegar un plan para dominar las mentes de la Tierra y ambos sean la única esperanza de salvación.

Este tipo de aventura rememora mucho al tipo de ciencia ficción clásica de la década de los cincuenta, con sus elementos de terror con invasiones, sus estrambóticos efectos y su velada alusión al pánico al control de los enemigos soviéticos. Aquí esas implicaciones políticas desaparecen para aproximarse al tipo de aventura que ya vivían personajes como el Pato Lucas en sus historietas cortas míticas.

Es muy fácil cogerle cariño a algo como ‘El día que la Tierra explotó’ porque tiene en forma y fondo un carácter de perdedor esperando que alguien le aprecie por lo que es. Su estilo de animación elástica y decididamente clásica, distanciándose todo lo posible del toque CGI y de algunos híbridos, le permite mantener una endiablada energía de slapstick que caracteriza a los Looney Tunes, y que se desata estupendamente en momentos como el montaje donde Porky y Lucas intentan mantener un trabajo.

Esta inclusión de problemas relevantes con el presente, como la precarización y la dificultad de mantener una vivienda, refrescan adecuadamente a los personajes y hace que la película no sea por completo un artefacto del pasado. La hace un entretenimiento fabuloso que muestra que el potencial de los Looney Tunes no está acabado del todo.

En Espinof | Las mejores películas de 2025

En Espinof | Las mejores películas de animación de la historia