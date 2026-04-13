En 3 días llega a Netflix la primera obra del autor de 'Gintama'. Una comedia sobrenatural con dos ángeles conflictivos que guían a las almas fallecidas

Hideaki Sorachi este año está que no para, porque entre otras cosas el anime de 'Gintama' celebra su 20 aniversario con una película para cines que rehace uno de los arcos más intensos de la historia. No solo eso, sino que este mes Sorachi tiene doblete: lanza un nuevo manga en la revista Shonen Jump y también estrena un nuevo anime en Netflix.

Volvamos al principio...

Se trata de 'Dandelion', que adaptará el primerísimo manga de Sorachi. Allá por 2002 se publicó también en la Shonen Jump y después fue recopilado en el primer volumen de 'Gintama', y ahora tendrá su propia adaptación de anime de la mano de NAZ.

Se trata de una comedia centrada en Tetsuo Tanba y Misaki Kurogane, quienes trabajan juntos para la Federación de Ángeles pero tienen unas personalidades opuestas que les hacen chocar a menudo y dificultan su trabajo de ayudar a las almas a llegar al Más Allá. El próximo 16 de abril llega 'Dandelion' al completo a Netflix, dejándonos una miniserie de 7 episodios.

NAZ ya ha realizado varios animes para Netflix, incluyendo 'Thermae Romae Novae' y 'Good Night World'. Hay que admitir que no es un estudio que se de a grandes despliegues de animación, pero para una comedia de este tipo, si manejan bien los tiempos y el ritmo pueden dejarnos un resultado bien majo. De la dirección se encarga Daisuke Mataga, que recientemente ha trabajado como animador en 'Jujutsu Kaisen' y 'Code Geass: La resurrección de Lelouch'.

Así que si echamos de menos 'Gintama' y el humor de Sorachi, o si buscamos una comedia sobrenatural cortita que ver en una tarde, 'Dandelion' no puede faltar en nuestro radar.

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