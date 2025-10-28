Si 'Chainsaw Man' te ha dejado con ganas de más, este anime es imprescindible: una antología de Tatsuki Fujimoto que se estrena en nada y ya pinta tremenda

Estos días los fans de Tatsuki Fujimoto están de enhorabuena porque por fin se ha estrenado en España 'Chainsaw Man - La película: El arco de Reze' para continuar el anime después de tres años de espera. Pero aunque le conocemos mejor por su 'Chainsaw Man', Fujimoto es un mangaka muy prolífico que además nos ha dejado una buena colección de historias autoconclusivas a lo largo de su carrera.

Otro punto de vista

Así es como ha nacido 'Tatsuki Fujimoto 17-26', una antología de anime que adapta las historias autonconclusivas (one-shots) en las que el creador de Chainsaw Man trabajó entre los 17 y los 26 años.

Esta miniserie de ocho capítulos adaptará diferentes mangas cortos de Fujimoto, pero siguiendo en la línea de 'Star Wars: Visions', cada corto de anime viene producido por un estudio diferente. Es un proyecto interesantísimo a nivel de producción y estética, que da la oportunidad a creadores muy diversos de darle su propio toque al estilo de Fujimoto.

A partir del 8 de noviembre podremos ver 'Tatsuki Fujimoto 17-26' en Amazon Prime Video, con seis estudios y siete directores tratando de lucirse al máximo. La antología todavía no se ha estrenado y dos de sus cortos ('Una pareja de gallinas cacareando seguía pateando en el patio de la escuela' y 'Shikaku') ya han sido nominados en el Festival Internacional de Animación de Bucheon en Corea del Sur.

Con el estreno tan cerca se han dejado ver los tráilers de cada uno de los cortos, y por ahora 'Tatsuki Fujimoto 17-26' tiene una pinta tremenda. Aquí arriba os dejo el tráiler de los dos cortos que más fuertes vienen pisando, y parece que Fujimoto nos va a volar la cabeza una vez más.

