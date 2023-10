El drama de 'El chico y la garza' en España. Muchos cines se quedan sin la última película de Hayao Miyazaki y afirman que "no nos han dejado estrenarla"

Las cosas de palacio van despacio, y normalmente en España nos toca esperar meses y meses (o incluso un par de años) antes de que ciertas películas de anime se terminen estrenando en nuestro país.

Sorprendentemente, hemos tenido muchísima suerte con 'El chico y la garza'('Kimitachi wa Dou Ikiru ka'), la última película de Hayao Miyazaki hasta la fecha, porque somos de los primerísimos países en Europa en poder disfrutar de ella. Bueno, un poco. Depende de la ciudad en la que vivas.

Un estreno no tan a lo grande

Vértigo Films nos pegó una alegría anunciando que estrenará 'El chico y la garza' este 27 de octubre tanto en versión original en japonés como con un doblaje en castellano que pinta espectacular por los tráilers. Y tan solo a un par de días del estreno por fin ha confirmado la lista final de cines donde se proyectará la película, y ha resultado ser una lista muy, muy limitada.

La semana pasada la distribuidora ya advertía de que estaban teniendo problemas para elaborar la lista porque muchas salas de cine no querían proyectar 'El chico y la garza', o no se decidían.

Y esta situación llama mucho la atención (para mal) porque no estamos hablando de una película de anime un poco más indie que quizás no atraiga al público, si no que estamos hablando de lo que podría ser la última película del maestro Hayao Miyazaki (por mucho que este haya vuelto a salirse del retiro).

Así que parecía que estábamos ante otra bofetada el anime en nuestro país, porque parece que si no se viene respaldado por una franquicia gorda como 'One Piece' o 'Dragon Ball' los cines no se interesaban. Y la situación contrastaba todavía más con la promoción que se está haciendo en Estados Unidos, donde se ha fichado a estrellas como Christian Bale, Robert Pattinson o Florence Pugh para doblar la versión en inglés. Pero parece que la situación no es para nada tan sencilla.

Según ha replicado la cuenta de los Cines LYS de Valencia, la distribuidora "no les ha dejado" estrenar la película, y 'El chico y la garza' tampoco se van a estrenar en muchas salas de Cinesa ni de Yelmo.

Todavía no está muy claro qué está pasando con la distribución de la película de Ghibli, pero parece que las condiciones que se han impuesto desde Japón son tan leoninas que muchas salas no pueden comprometerse con ellas para pases más pequeños. Así que nos hemos encontrado con que ciudades como A Coruña o Albacete se han quedado sin distribución, y otras tantas con pases limitadísimos y sin muchas opciones de doblaje.

Álvaro López Martín en X (Twitter) se ha encargado de contrastar el número de salas donde se estrena 'El chico y la garza' con los estrenos de anime más recientes. Y la última película de Miyazaki se queda con un total un poco deprimente de 90 salas, mientras que el reestreno de 'El viaje de Chihiro' se pudo ver en 201 salas en 2021.

La superan incluso 'El rey ciervo' con 120 salas, y ya ni hablar de 'Suzume' con 194 salas y 'Jujutsu Kaisen 0' con 269 y un mes y pico en cartelera. La cosa está muy mal con 'El chico y la garza', y eso que literalmente es la película de anime más esperada del año y está batiendo récords que ninguna otra película de Studio Ghibli ha alcanzado antes.

Siempre nos queda la esperanza de que llegue también en algún momento en formato físico, pero el sabor agridulce de un estreno en cines que no ha sido todo lo grande que debería sí que se queda ahí.

