Este icónico shojo lleva 20 años esperando su anime. 'Hana-Kimi' por fin será una realidad y confirma su fecha de estreno con un tráiler muy prometedor

Ha pasado más de un año desde que se anunció que 'Hana-Kimi' ('Hanazakari no Kimitachi') tendría su propio anime. Porque el icónico manga de Hisaya Nakajo se publicó entre 1996 y 2004, y a pesar de lo que ha llovido desde el final de la historia todavía parecía que la adaptación no iba a llegar nunca.

Ahora sabemos que 'Hana-Kimi' será una realidad, que llegará el año que viene y además se podrá seguir en simulcast a través de Crunchyroll.

Un invierno cargadito

La temporada de invierno de anime va a venir cargadita entre el regreso de 'Jujutsu Kaisen', 'Frieren' y una buena ristra de animes de estreno. Y el shojo también va a tener su espacio, con 'Hana-Kimi' representando bien en la parrilla.

'Hana-Kimi' despega el 4 de enero de 2026 y será una de las primeras series con las que se abrirá el año. Crunchyroll ha confirmado la fecha de estreno definitiva a través de una nota de prensa, y con el nuevo tráiler se ha dejado oír un pequeño adelanto de las canciones de opening y ending que interpretará YOASOBI.

La trama de 'Hana-Kimi' arranca cuando Mizuki, una estrella del atletismo japonesa-americana es transferida a una escuela de Japón. Lo que pasa es que Mizuki ha entrado en una escuela masculina disfrazada de chico para estar más cerca de su ídolo, Izumi Sano. A partir de entonces Mizuki debe mantener la fachada de chico todo el tiempo, aunque entre compartir cuarto con Izumi y vestuario con sus compañeros mantener el secreto no es tan fácil como Mizuki pensaba.

Natsuki Takemura ('Go! Go! Vehicle Zoo') dirige el anime desde Signal M.D, el estudio detrás de 'Nina the Starry Bride' y 'The Fire Hunter'. Teniendo en cuenta que el manga original de 'Hana-Kimi' llegó a acumular 23 volúmenes, si el anime funciona podríamos tener por delante unas cuantas temporadas de comedia romántica.

