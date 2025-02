Fue el anime más petón de 2022 y las chicas de 'Bocchi the Rock!' por fin se preparan para la temporada 2 del anime (aunque aún nos falta el detalle más importante)

El final de 2022 fue una temporada muy movida entre seriotes de acción como 'Chainsaw Man' o el regreso de 'Bleach', pero la serie que terminó arrasando fue 'Bocchi the Rock!', un anime sobre unas adolescentes que montan una banda y empiezan a tocar rock juntas.

Este encantador slice of life fue uno de los grandes bombazos del año, pero el anime nos ha tenido esperando ya más de dos años a ver cómo continúa la historia.

¡Siguiente bolo!

En 2024 llegó a cines una película recopilatoria de la primera temporada de 'Bocchi the Rock!', y tras tanta espera por fin se ha confirmado de manera oficial en redes sociales que la segunda temporada del anime está en marcha.

Desde CloverWorks han dejado ver un primerísimo teaser en el que confirman la producción de los nuevos capítulos, aunque no se han mojado para nada con la fecha de estreno. Así que como pronto podemos esperar lo nuevo de 'Bocchi the Rock!' para finales de 2025 siendo muy optimistas y quizás para 2026 si nos queremos poner realistas.

La verdad es que resulta sorprendente que una serie como 'Bocchi the Rock!', que tampoco requiere una animación descomunal, esté tardando tanto. Pero por lo visto ha arrastrado algún problema de producción con la marcha de su director tras la primera temporada.

Según ha revelado Keiichiro Saito (y como reportan desde AnimeHunch), las expectativas de los fans estaban demasiado altas y no creía que pudiera replicar el éxito de la primera temporada. Especialmente porque la segunda temporada dará más relevancia a las actuaciones musicales y Saito piensa que quizás otro director podría gestionar mejor este tipo de escenas.

Así que en lugar de que lo nuevo de 'Bocchi the Rock!' fuera una decepción prefirió pasarle el testigo como director a Yamamoto Yusuke, aunque también reveló que sigue involucrado en el desarrollo de la segunda temporada. Parece que 'Bocchi the Rock!' ha planteado grandes cambios y sus responsables no quieren simplemente hacer más de lo mismo, y se están tomando su tiempo para que el anime dé de sí su mejor versión.

