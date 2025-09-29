El horror costumbrista de 'El verano en que Hikaru murió' tiene más capítulos en marcha, aunque la temporada 2 del anime se enfrenta a un problemón

Este año Netflix nos ha dejado con unos cuantos estrenos de anime buenísimos, y uno de los que más redondos han salido ha sido 'El verano en que Hikaru murió' ('Hikaru ga Shinda Natsu'). Tras doce episodios, el anime de terror ha llegado a su final, pero ahora sabemos que no nos vamos a quedar con la historia a medias.

Con prisa pero con calma

'El verano en que Hikaru murió' se ambienta en un pueblo rural japonés y sigue a dos amigos, Yoshiki y Hikaru. Un día Hikaru se adentra en las montañas y muere en misteriosas circunstancias, y una extraña criatura se apodera de su cuerpo y sus recuerdos, pero tan solo Yoshiki parece notar que su amigo ya no es quien era antes. Aún así, Yoshiki accede a seguir con la farsa y continuar su día a día con este falso "Hikaru" mientras varios sucesos cada vez más turbios empiezan a ocurrir en su pueblo.

La primera temporada se ha despedido tras doce capítulos, y desde la web oficial del anime han confirmado que la segunda temporada ya está en marcha. Nos han dejado un primer poster con Yoshiki y Hikaru andando junto al mar, pero el momento no se conocen más detalles sobre los nuevos episodios.

Teniendo en cuenta que 'El verano en que Hikaru murió' ha sido uno de los bombazos del verano y que el estudio CygamesPictures no tienen demasiados proyectos encima más allá de 'Umamusume', es muy posible que no quieran demorar demasiado su regreso.

Ahora bien, el mayor problema del anime ahora mismo es el manga original de Mokumokuren. En estos momentos el manga de 'El verano en que Hikaru murió' tan solo acumula siete volúmenes publicados...Y de 39 capítulos de manga que se han publicado por el momento el anime ha adaptado hasta el capítulo 26.

Vamos, que apenas quedan capítulos de manga para usar como base de la adaptación y las actualizaciones son mensuales. Así que aunque desde el estudio CygamesPictures quisieran darse mucha prisa en producir los nuevos capítulos, tampoco tienen mucho material a mano. Teniendo esto en cuenta, es posible que el anime 'El verano en que Hikaru murió' tenga que dar algo más de margen al manga y esperar a que Mokumokuren publique nuevos capítulos... con lo que quizás la segunda temporada no llegará hasta 2027.

