Olvídate de 'Solo Leveling', este drama de misterios palaciegos se lo acaba de merendar definitivamente como el anime más popular de 2025

Lo de 'Solo Leveling' está siendo para estudiarlo, porque a pesar de haberse sentado en el trono del anime más petón del año y arrasar a nivel mundial, a su estudio no le terminó yendo tan bien a nivel económico y además su tercera temporada sigue pendiente de un hilo.
Así que mientras sus responsables dejan que el fenómeno se enfríe, otras series le están pasando por encima y ahora 'Solo Leveling' ha perdido el trono por partida doble.
La vida sigue sin Sung Jinwoo
Y es que estos días 'Solo Leveling' no solo ha dejado de ser la secuela mejor valorada en MyAnimeList, sino que también ha sido expulsada del Top 5 de la lista de series mejor valoradas de 2025 al ser adelantada por el anime chino 'Lord of Mysteries'.
El trono definitivo ahora se lo ha quedado 'The Apothecary Diaries' ('Kusuriya no Hitorigoto'), que en el momento de escribir este artículo ostenta una valoración de 8,91 frente al 8,64 de 'Solo Leveling'. La segunda temporada de 'The Apothecary Diaries' ha ido creciendo semana a semana y poco a poco se ha terminado comiendo a 'Solo Leveling', y este sorpasso en realidad tiene bastante sentido.
De entrada, la segunda temporada de 'Solo Leveling' tan solo se emitió a lo largo de un trimestre, mientras que los dramas de la boticaria tuvieron un total de 24 capítulos y aguantaron más tiempo en cadena... Con lo que también 'The Apothecary Diaries' tuvo más tiempo pendientes a los fans.
Además, mientras que 'Solo Leveling' no engancha del todo a los fans japoneses, 'The Apothecary Diaries' ha arrasado en Japón y en algunos países se puede ver en Netflix además de Crunchyroll, con lo que se ha vuelto bastante más accesible. Por si fuera poco, ahora mismo también tiene un futuro brillante por delante: oficialmente hay más anime en marcha.
Aún así, y dejando atrás los datos, el nuevo Top 5 de MyAnimeList demuestra cómo ha ido cambiando la mentalidad de los fans con las series más aclamadas ahora mismo: 'The Apothecary Diaries', 'Takopi's Original Sin', 'To Be Hero X', 'La nobleza de las flores' y 'Lord of Mysteries'.
Aunque pueden tener sus dosis de acción, también son series con un gran componente dramático y emocional, y varias de ellas con sus toques de thriller e intriga. Porque ya no solo nos movemos por peleas explosivas y acción desfasada, y el público lo está demostrando. Además, los animes chinos se abren camino definitivamente entre los fans y vienen pisando con más fuerza cada nueva temporada.
