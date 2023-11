Podremos ver el final de 'Zom 100'. El anime de zombies por fin sale del purgatorio y confirma la fecha de estreno para sus siguientes capítulos

Cuando se estrenó el verano pasado, 'Zom 100: Bucket List of the Dead' prometía ser uno de los grandes estrenos entre que el manga de Haro Aso ('Alice in Borderland') y Kotaro Takata ya venía siendo muy popular y los tráilers tenían una pinta tremenda.

'Zom 100' arrancó con muy buen pie, pero después se empezó a tropezar con varios baches en la programación japonesa y un buen número de problemas durante su producción para finalmente irse a un hiato indefinido que todavía se va a alargar un poquito más.

La luz al final del apocalipsis zombie

Como ya le pasó a 'NieR: Automata Ver1.1a', el anime de 'Zom 100' se ha quedado en un limbo durante meses. Pero la buena noticia es que ya hay fecha de regreso para cerrar del todo la temporada. Y aunque hay que esperar un poquito más, los últimos tres capítulos llegarán del tirón.

Según ha confirmado la cuenta oficial del anime, 'Zom 100: Bucket List of the Dead' regresará el próximo 25 de diciembre. Los episodios que quedan pendientes son los tres últimos de la temporada, empezando con el 10 "Hometown of the Dead I", y se emitirán de seguido para cerrarla del todo.

Se espera que los episodios finales de 'Zom 100' también lleguen a diferentes servicios de streaming ese mismo 25 de diciembre o el día 26, dependiendo de nuestra zona horaria. Eso sí, habrá que esperar a que haya terminado la emisión en Japón y también dar algo de tiempo para terminar de afinar con el subtitulado. En España podremos verlo a través de Crunchyroll, donde está disponible el resto de la serie.

Ahora, con esta primera temporada tan accidentada está pendiente ver si 'Zom 100' renovará para más capítulos. El manga original ya cuenta con 15 volúmenes y sigue publicándose, así que quizás suene la campana para continuar la historia de Akira viviendo a tope en pleno apocalipsis zombie.

