Studio Ghibli se despide de una de sus voces más icónicas. Ha fallecido Akihiro Miwa, actor en 'La princesa Mononoke' y 'El castillo ambulante'

Desgraciadamente, el mundo del anime últimamente lleva una racha terrible al tener que despedirse de algunos actores de voz legendarios. Hace poco más de un mes que decíamos adiós a Wakana Yamazaki, la actriz de voz de Ran Mouri en 'Detective Conan', y ahora nos hemos enterado de que nos ha dejado también Akihiro Miwa, uno de los actores de voz más icónicos de la historia de Studio Ghibli.

Una voz única que enamoró al maestro

Akihiro Miwa fue un artista tremendamente polifacético. Actor, director, cantante, compositor y drag queen, con una carrera que se expandió a lo largo de casi ocho décadas. Miwa nació en Nakasaki en 1935, y aunque es mejor conocido por su trabajo como cantante y artista de cabaret, también llegó aa aparecer en varias películas como actor.

Quizás como mejor le recuerdan las generaciones más jóvenes es por su trabajo de voz en 'La princesa Mononoke' y 'El castillo ambulante', de Hayao Miyazaki. Para la primera, fue elegido para doblar a Moro, la gigantesca diosa loba que ejerce como protectora del bosque, mientras que en la segunda fue la Bruja del Páramo, la hechicera antagonista que maldice a Sophie.

Una voz con una personalidad única, y que supo darle a estos dos personajes una fuerza arrolladora. A nivel personal, siempre me hace sonreír la manera en la que hizo reír al propio Miyazaki durante las sesiones de grabación de voz en 'La princesa Mononoke', demostrando que había captado perfectamente al personaje.

Además de su trabajo de voz para Ghibli, Miwa también dobló a Arceus en 'Pokémon: Arceus y la Joya de la Vida', una vez más reafirmando su talento para este tipo de personajes con una personalidad impactante. Desde su agencia han confirmado su fallecimiento el pasado 20 de junio, a los 91 años de edad, después de que hubiera estando reduciendo sus apariciones en los últimos meses.

Nos ha dejado tras una larguísima carrera teatral, literaria y televisiva, además de ser un activista muy vocal en contra del militarismo japonés por sus experiencias vividas de niño durante la Segunda Guerra Mundial.

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