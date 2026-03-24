Si te gustó 'Sword Art Online' no te puedes perder este nuevo anime. Un oscuro isekai de ciencia ficción y fantasía que apunta maneras con su primer vistazo

Reki Kawahara se hizo conocido a nivel mundial cuando 'Sword Art Online' se convirtió en un auténtico fenómeno que revolucionó los animes isekai. Ahora bien, no es la única obra del escritor, que en realidad es bastante prolífico y desde 2022 ha venido desarrollando 'Demon's Crest'.

Y tras casi cuatro años en publicación parece el momento ideal para que su nueva novela ligera salte a anime.

Sin movernos mucho del género

Con 'Demon's Crest' nos vamos hasta el año 2031, cuando empiezan las pruebas del juego online de realidad virtual Actual Magic. Uno de los jugadores es un chaval llamado Yuuma Ashihara, que al principio se queda maravillado por el realismo del juego... Pero una vez hace log out la realidad del juego y la del mundo exterior empiezan a fundirse. Así que la vida de Yuuma se convierte en una turbia aventura para sobrevivir en medio de este caos.

Ya se ha dejado ver un primer tráiler de 'Demon's Crest', que apunta a que será algo oscurillo a pesar de contar con un protagonista muy joven. Por ahora no se ha confirmado su fecha de estreno definitiva pero sus primeros visuales aseguran que el anime llegará a lo largo de este 2026, así que posiblemente podamos esperarlo para otoño.

Production I.G., el estudio detrás de 'Kaiju No.8', 'Heavenly Delusion' y 'Psycho-Pass' se ha encargado de la adaptación de 'Demon's Crest'. Y al frente del proyecto tenemos a Shinji Ushiro como director en jefe, a Kenichirō Komaya como director principal y Eiji Umhara como guionista.

'Demon's Crest' ya acumula cuatro volúmenes escritos por Kawahara e ilustrados por Yukiko Horiguchi, con lo que hay bastante material para una temporada de anime o incluso dos, dependiendo del ritmo de la adaptación. Veremos si consigue enganchar al nivel de 'Sword Art Online' y la hermana pequeña se consigue desmarcar de la sombra de su predecesora.

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