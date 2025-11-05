La temporada 3 de 'Oshi no Ko' ya tiene fecha de estreno. El anime de idols regresa para abrir el año con una lucha encarnizada para llegar a lo más alto

Los responsables de 'Oshi no Ko' han ido siendo muy consistentes con el estreno de las nuevas temporadas, y para la tercera de capítulos el anime trae cambios importantes porque se podrá seguir internacionalmente a través de Crunchyroll. El anime de idols prepara su regreso triunfal, y resulta que será un poco antes de lo que veníamos esperando.

Preparando las cámaras

Doba Kobo no tardó demasiado en confirmar la tercera temporada de su anime estrella, que mete a los hermanos Ruby y Aqua Hoshino en una nueva etapa como estrellas y sigue creciendo la red de intrigas a su alrededor. Y aunque ya sabíamos que 'Oshi no Ko' llegaría en 2026, ahora se ha confirmado que será uno de los animes que abrirá el año por todo lo alto.

Con este nuevo tráiler de la tercera temporada también se ha desvelado que la tercera temporada del anime arrancará el 14 de enero de 2026. Así que 'Oshi no Ko' se va directa a la temporada de anime de invierno y será uno de los primerísimos animes que veremos en 2026, uniéndose a una parrilla bastante fuerte junto a los regresos de 'Frieren: Beyond Journey's End' y 'Jujutsu Kaisen.

En el tráiler se ha dejado oír un adelanto de 'Serenade', el tema de ending interpretado por Natori, y además desde Doba Kobo han compartido varios visuales nuevos para la temporada centrados en Ai, Aqua, Ruby, Kana, Akane y Mem-cho. En Japón podrán ver el regreso de 'Oshi no Ko' un poquito antes, porque el primer episodio se mostrará en cines el 28 de diciembre en una sesión especial con los actores de voz.

El resto de mortales tendremos que esperar unas semanillas más, pero ya vamos a entrar definitivamente en el séptimo arco principal de 'Oshi no Ko'. Considerando que las dos primeras temporadas del anime han adaptado aproximadamente los ocho primeros volúmenes del manga de Aka Akasaka y Mengo Yokoyari, estaríamos en el ecuador de la serie y podríamos esperar al menos una cuarta temporada para terminar de adaptar la historia al completo.

