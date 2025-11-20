Últimos días para ver en Netflix una maratón de anime cinematográfica con Deku, All Might y los mejores superhéroes de 'Boku no Hero Academia'

Estamos ya en tiempo de descuento para llegar al final de 'Boku no Hero Academia', porque el anime se despide en apenas unas semanas con su octava temporada. Hemos visto el viaje de Izuku Midoriya hasta convertirse en uno de los mejores héroes del mundo a lo largo de varias temporadas de la serie y películas, aunque estas últimas pronto se nos van a hacer un poco menos accesible.

Maratón superheróica

Además de las ocho temporadas de la serie, 'Boku no Hero Academia' también ha tenido cuatro películas para cine. Y, aunque técnicamente no son canon dentro de la historia principal, son muy disfrutables y nos han dejado un buen puñado de momentos épicos.

Por desgracia, las tres películas de 'Boku no Hero Academia' que teníamos disponibles en Netflix pronto abandonarán la plataforma de streaming. Se trata de 'Dos héroes', 'El despertar de los héroes' y 'Misión mundial de héroes', que todavía estarán disponibles hasta el próximo 30 de noviembre.

Cada una de estas películas se pueden ver de manera individual sin llevar demasiado al día el anime, y son ideales si nos queremos marcar una pequeña maratón de superhéroes para ir lidiando con el palo de que pronto se acaba la serie.

Si nos gusta All Might, 'Boku no Hero Academia: Dos héroes' se centra en una misión en la Deku une fuerzas con su mentor. Por otro lado tenemos 'Boku no Hero Academia: El despertar de los héroes', en la que toda la clase de la U.A. debe defender a los habitantes de una isla de un grupo de villanos, y para cerrar con 'Boku no Hero Academia: Misión mundial de héroes' nuestros aprendices de héroe favoritos se ponen serios para detener a unos terroristas.

La buena noticia es que las películas de 'Boku no Hero Academia' no abandonan del todo el mundo del streaming porque las tres películas seguirán disponibles en Amazon Prime Video. Aunque si tan solo tenemos acceso a Netflix, mejor aprovechar para disfrutar de los héroes de 'Boku no Hero Academia' mientras se pueda.

