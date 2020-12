'Animales fantásticos y dónde encontrarlos': una expansión del universo Harry Potter que se sitúa como una de las mejores películas de la saga

Estaba claro que Warner iba a hacer todo lo posible para seguir exprimiendo el universo de Harry Potter por mucho que las aventuras del joven mago interpretado por Daniel Radcliffe hubiesen llegado a su fin. Finalmente se apostó por una precuela tomando como base un libro sobre criaturas mágicas pertenecientes a dicho universo que la propia J.K. Rowling había publicado en 2001.

Una versión revisada del mismo llegaría en 2017, apenas unos meses después de la llegada a los cines de 'Animales fantásticos y dónde encontrarlos', una película que no entusiasmó por igual a todos los amantes del universo de Harry Potter, pero que a mí personalmente me parece que tiene muy poco que envidiar a las mejores aventuras lideradas por Radcliffe. Hoy tenéis una oportunidad de oro para (volver a) comprobarlo por vosotros mismos, ya que Antena 3 la emite a partir de las 22:10.

Resulta curioso que podamos ver en Antena 3 la primera entrega apenas 72 horas del estreno en abierto de 'Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald' en La 1, tanto por el hecho de verse en cadenas rivales como por emitirse en primer lugar la segunda entrega.

Dejando eso a un lado, lo que debería importarnos más es que 'Animales fantásticos y dónde encontrarlos' es mucho mejor que su secuela, y eso que el trabajo de Eddie Redmayne desprende mucha más confianza y saber hacer en 'Los crímenes de Grindelwald'. Aquí oscila entre lo incómodo y lo excesivo durante gran parte del metraje, aunque justo es reconocer que va resultando menos molesto a medida que avanzan los minutos.

Por suerte, el resto del reparto está muy acertado y se beneficia de la capacidad de Rowling para crear personaje que conectan fácilmente con el público, quien además se vale con mucho acierto del muggle interpretado por Dan Fogler para trasladar al público su capacidad para quedar sorprendido o deslumbrado ante el mundo mágico que presenta la película.

Además, la película construye con suma habilidad una aventura con un claro componente introductorio pero que no cae en el error de deleitarse demasiado en ello. De hecho, funciona muy bien como historia cerrada de no haber querido continuar adelante, pero ya sabemos que no fue el caso, siendo entonces cuando esta saga precuela empezó a mostrar un mayor número de debilidades.

Animales Fantásticos Y Donde Encontrarlos Blu-Ray [Blu-ray] PVP en Amazon 9,09€

También considero un acierto que el mundo mágico de Estados Unidos no sea una mera réplica de lo que vimos en Harry Potter. Puedo que eso lleve a que se sienta como una decepción por parte de aquellos que esperasen más de lo mismo, pero yo lo veo como una decisión inteligente para sentar las bases de una franquicia claramente conectada a la otra, sí, pero con voz propia.

Tampoco me olvido del eficiente trabajo tras las cámaras de David Yates, que empezó de forma titubeante en este universo con 'Harry Potter y la orden del Fénix' para ir ganando confianza según pasaban las entregas. No puedo decir que su trabajo aquí sea memorable, pero sí que logra dar una mayor sensación de unidad al conjunto y que todo fluya con naturalidad, incluso cuando el guion de Rowling no está tan inspirado.

Es cierto que 'Animales fantásticos y dónde encontrarlos' no alcanzó los mismos ingresos que las últimas entregas de 'Harry Potter', pero eso no quita que fuese un enorme éxito, ya consiguió sumar 814 millones de dólares en su paso por los cines de todo el mundo. Eso sí, en Warner ya estaban trabajando en la secuela antes de que todo eso sucediera, pues desde el principio dijeron que como mínimo sería el inicio de una trilogía.