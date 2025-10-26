Hace 34 años se estrenó esta película de terror y fantasía. Un clásico de culto con Angela Lansbury que propone otra lectura del cuento de 'Caperucita Roja'

En 1984, Neil Jordan eligió uno de los cuentos más antiguos y reconocibles del mundo y lo transformó en una pesadilla sensual y simbólica. A partir de la base de 'Caperucita Roja', 'En compañía de lobos' es mucho más que una película de hombres lobo: es un relato sobre la adolescencia, la curiosidad y el peligro que se esconde en el deseo.

Ambientada entre el sueño y la vigilia de una joven llamada Rosaleen (Sarah Patterson), la historia sigue su viaje a través de un bosque donde la lógica se disuelve y las advertencias de su abuela (interpretada por la inolvidable Angela Lansbury) se convierten en profecías. En un espacio nebuloso entre el cuento y la pesadilla, Jordan crea una obra visualmente hipnótica y emocionalmente perturbadora, una reinterpretación adulta de la fábula que todos conocemos.

Un cuento de hadas para adultos

Lejos de ser una simple actualización del mito, 'En compañía de lobos' adopta la forma de una antología: dentro del relato principal, Rosaleen escucha y cuenta otras historias sobre hombres lobo, pactos con el Diablo y amores que terminan bajo la luna llena. Cada uno de estos relatos amplía el universo simbólico de la película y revela cómo el folclore y la sexualidad están entrelazados desde siempre. Jordan se sumerge en la tradición europea y la reinterpreta con una mirada moderna, fusionando el terror con el despertar femenino y la crítica social.

El resultado es visualmente deslumbrante. Con la fotografía de Bryan Loftus y el diseño de producción de Anton Furst -el mismo que años después daría forma al Batman de Tim Burton-, la película mezcla lo antiguo y lo moderno, la neblina de los cuentos clásicos con la textura onírica del cine ochentero. Aunque su presupuesto fue modesto, 'En compañía de lobos' impresiona por su atmósfera y la creatividad que desprende. La mítica escena de transformación, en la que un hocico emerge lentamente de la boca de un hombre, sigue siendo una de las imágenes más perturbadoras del género.

Pero más allá de los efectos, la película también destaca por su lectura simbólica. Rosaleen atraviesa un viaje de aprendizaje que transforma el miedo en conocimiento y el peligro en deseo. Las advertencias de su abuela dejan de ser lecciones morales y se convierten en metáforas sobre la autonomía y el poder femenino. Incluso las figuras más oscuras -como el Diablo, interpretado por Terence Stamp- funcionan como espejos del mismo impulso reprimido que el relato intenta contener.

La crítica de la época la celebró por su audacia y su lirismo. Porque décadas antes de que el cine comercial se atreviera a desmontar los cuentos de hadas, Jordan ya los había transformado en algo inquietante, poético y profundamente humano. 'En compañía de lobos' no busca provocar sustos fáciles, sino deslizarse bajo la piel.

Es la opción perfecta para quienes buscan una película de terror diferente: elegante, simbólica y con una atmósfera única. Una joya de los 80 que se adelantó a su tiempo y que está disponible en Prime Video, Filmin y FlixOlé.

