Hoy en streaming, una experiencia visual de dimensiones épicas sobre el deporte como campo de batalla. Una radiografía del éxito con Al Pacino

Estrenada en plena temporada de premios de 1999, 'Un domingo cualquiera' fue una película que marcó un punto de inflexión en el cine deportivo. Con su habitual tono frenético y su mirada crítica hacia el poder y el dinero, Oliver Stone llevó el fútbol americano a una dimensión distinta, planteando una historia épica, humana, violenta y existencial. Durante más de dos horas y media, el director de 'Wall Street' (1984) y 'Nacido el 4 de julio' (1989) mezcló testosterona, política, corrupción y drama personal en una película coral que parecía englobar todas las historias posibles de este deporte.

El deporte como campo de batalla

En 'Un domingo cualquiera', Al Pacino interpreta a Tony D’Amato, un entrenador en crisis que intenta mantener a flote a los Miami Sharks, un equipo que vive de la nostalgia de su pasado glorioso y que se enfrenta a una liga dominada por la ambición y la mercadotecnia. Frente a él, la implacable dueña interpretada por Cameron Diaz simboliza la nueva era del espectáculo deportivo, mientras Jamie Foxx encarna al jugador moderno. Stone construye así un retrato despiadado del deporte convertido en industria, y de cómo, en esa maquinaria imparable, los valores humanos acaban triturados.

Oliver Stone siempre ha entendido el deporte como un reflejo de la guerra. En 'Un domingo cualquiera', el terreno de juego se convierte literalmente en un campo de batalla. Cada partido es una batalla por la supervivencia, física y moral, donde el honor y el dinero se confunden peligrosamente

Y ese lenguaje bélico impregna todo el filme, donde Stone sitúa la cámara como un reportero de guerra, usando cortes frenéticos y efectos de sonido que mezclan vítores con explosiones. Pero lo que hace de 'Un domingo cualquiera' una película única es su mirada hacia la humanidad dentro del caos. Entre lesiones, traiciones y discursos motivacionales, Stone encuentra destellos de honestidad.

Con el tiempo, la película se ha reivindicado como un clásico moderno y lo que en 1999 se tachó de excesivo hoy se celebra como una de las representaciones más crudas y apasionadas del deporte profesional. 'Un domingo cualquiera' no solo es una película sobre fútbol americano, también es una radiografía feroz del capitalismo y de la masculinidad al borde del colapso. La tenéis en Movistar Plus+.

