Hoy en TV, la extraordinaria película del oeste mejor que cualquier western de Clint Eastwood y John Wayne

Para algunos quizá sea una blasfemia decir que existe algún western mejor que cualquiera de los hechos por John Wayne o Clint Eastwood, pero personalmente tengo muy claro que hay al menos uno que brilla con tanta intensidad que supera a todas las demás películas del oeste. Es una obra maestra indiscutible titulada 'Hasta que llegó su hora'.

Lo cierto es que Sergio Leone creía que ya había aportado todo lo que tenía dentro sobre el western con su trilogía del western, pero una oferta muy tentadora de Paramount le llevó a reconsiderar su postura. Además de poder contar con un generoso presupuesto, la clave que convenció al director italiano fue poder contar con Henry Fonda, su actor favorito. Eso sí, lo utilizó en un rol muy alejado de lo habitual en él al convertirlo en un villano despreciable.

Una obra maestra indiscutible

Desde su portentoso arranque queda claro que 'Hasta que llegó su hora' es una película única con la que Leone quiere ir más allá de lo que había conseguido en sus películas anteriores. Quizá por ello su plan era que los tres pistoleros que mueren en ese inolvidable inicio estuviesen interpretados por los protagonistas de 'El bueno, el feo y el malo', pero la negativa de Eastwood lo impidió. De hecho, el actor rechazó dos papeles diferentes en la película.

A partir de ahí encontramos una película que rinde homenaje a lo que había sido el western hasta entonces, pero lo lleva también a un terreno muy personal. Es como si Leone encontrase un punto inexplorado hasta entonces en el que reconoces muchas cosas, incluidas varias marcas de su estilo inconfundible. Y es que los propios personajes casi parecen conscientes de estar en un lugar que no les pertenece, como bien nos recuerda ese momento en el que el personaje de Fonda comenta que son hombres de otros tiempos.

Todo en 'Hasta que llegó su hora' rebosa libertad pero también una determinación clara. Desde esos momentos de un preciosismo visual incontestable hasta esas escenas marcadas por la brutalidad, pasando también por esos primeros planos repletos de fuerzas como aquellos planos más abiertos que también tienen una fuerza expresiva sin parangón. Una maestría sencillamente imposible de superar.

A eso le añadimos unos personajes maravillosos. Claro que todos recordamos primero de todo el shock que supone ver a Fonda en un papel así y que también caemos rendidos a su extraordinaria composición de Frank, pero es que solamente hace falta recordar al resto de protagonistas para ver que ya ahí había un material de primera que los actores exprimen a fondo y que Leone sabe perfectamente cómo amoldar a lo que nos quiere contar.

Si no la habéis visto aún, os recomiendo aprovechar que esta noche se emite en Paramount Network a partir de las 22:05 para darle una oportunidad. Y si no os encaja, ya sea por duración -ojo, que son casi 3 horas- o por no querer tener que lidiar con los anuncios, me temo que ahora mismo no está disponible en ninguna plataforma española. La alternativa que puedo ofreceros es haceros con ella en formato física, ya sea con la versión en 4K por 25,99 o con el blu-ray por 12,99 euros.

