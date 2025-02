La película de ciencia ficción que destronó a 'Star Wars' hace 42 años. Una aventura inolvidable que nunca tuvo secuela

No son muchas las películas que pueden decir que llegaron a ser la más taquillera de la historia del cine. 'Una nueva esperanza', el primer largometraje estrenado de la saga Star Wars, lo consiguió en 1978, pero ese honor solamente le duró cinco años a la odisea especial de George Lucas, ya que en 1983 fue destronada por una inolvidable aventura dirigida por Steven Spielberg: 'E.T., el extraterrestre'.

Lo curioso es que Spielberg fue a su vez el máximo responsable de 'Tiburón', la película que ocupaba el número 1 mundial en taquilla desde 1976 hasta que 'Una nueva esperanza' la superó apenas dos años después.

Reinó la deportividad

Eso sí, la deportividad reinó entre ambos, ya que Spielberg no dudó en felicitar a Lucas en 1978 publicando este mensaje en Variety en diciembre de 1977 cuando el Episodio IV de Star Wars superó en la taquilla de Estados Unidos a 'Tiburón' -para hacerlo en el resto del mundo todavía tuvo que pasar un poco más de tiempo-:

Luego hubo que dar un salto hasta enero de 1983 para que Lucas le devolviera el favor a Spielberg publicando también en Variety el siguiente mensaje porque esta vez era 'E.T., el extraterrestre' la que había superado a 'Una nueva esperanza'.

Pese a su extraordinario éxito y a que Spielberg estuvo tentado en primera instancia, 'E.T., el extraterrestre' nunca llegó a tener una secuela. El motivo fue la insistencia del propio cineasta en que el proyecto no saliera adelante, ya que no fue hasta después de su estreno que se aseguró poder imponerlo, por lo que Universal podría haber seguido adelante sin él:

No tenía lo que llamamos 'la congelación', que te permite evitar que el estudio haga una secuela porque controlas la capacidad de frenar secuelas, remakes y otros usos secundarios de la propiedad intelectual. No tenía eso. Lo conseguí después de E.T. gracias a su éxito.

Por cierto, 'Una nueva esperanza' sigue por detrás de 'E.T., el extraterrestre' pese a que su reestreno en 1997 hizo que sus ingresos crecieran de forma notable. Teniendo en cuenta ese y todos sus regresos a salas suma 775 millones de dólares, mientras que la película de Spielberg, que también ha vuelto a los cines varias veces, está en 797 millones.

