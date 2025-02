'Capitán América: Brave New World' divide a la crítica. Las primeras opiniones destacan a Anthony Mackie pero la etiquetan como la película "más meh" de Marvel

Inusualmente, llevábamos una larga temporada, concretamente desde el estreno de 'Deadpool & Lobezno' el pasado mes de julio, sin que la gente de Marvel Studios nos intentase llevar al huerto —o a la sala de cine— con un nuevo largometraje del MCU, pero en un par de días 'Capitán América: Brave New World' aterrizará en la gran pantalla para, con suerte, convertirse en el primer taquillazo del año.

Como suele ocurrir en estos casos de lanzamientos mediáticos y franquicias arraigadas, las primeras opiniones sobre la película dirigida por Julius Onah acaban de llegar desde el otro lado del charco y... ¡sorpresa! Porque si esperabas el típico baño de masas a golpe de tuit hiperbólico, en esta ocasión la recepción ha sido de lo más dividida.

El lado bueno de las cosas

Por supuesto, hay gente que ha visto el lado bueno de las cosas, y prácticamente todos los que han disfrutado con la cuarta aventura del Capi han centrado sus elogios en su capacidad para entretener y en un Anthony Mackie que, según cuentan, es un digno portador del escudo estrellado del icono marvelita y tiene una dinámica más que sólida con su compañero de reparto Danny Ramírez.

Por poner algunos ejemplos, Chris Gallardo explica que la cinta “Demuestra que Anthony Mackie se ha GANADO POR DERECHO el papel de Capitán América. Lo da todo como Sam Wilson y su química con Danny Ramirez es genial. Harrison Ford como el presidente Ross/Red Hulk es encantador y la acción realmente brilla cuando ocurre”.

Por su parte, Joseph Deckelmeier mira al futuro con entusiasmo afirmando que “Estuvo bastante bien. Me preocupaba que la película se sintiera como un collage pegado con parches, pero fue bastante fluida. Estoy deseando ver a Anthony Mackie formar los Nuevos Vengadores. Es un gran seguimiento de ‘The Falcon & The Winter Soldier’ y ‘The Incredible Hulk’”.

Jazz Tangcay recomienda encarecidamente que veamos la nueva 'Capitán América' "en la pantalla más grande posible. Hace lo que debe hacer y es una película de acción y entretenimiento. Anthony Mackie arrasa como Capitán América. Me encantó. Una gran entrega del MCU. Mis felicitaciones a Laura Karpman por una banda sonora potente”.

Y Herb Scribner, del Washington Post, celebró la "mucha cohesión" del filme, catalogándolo como "una auténtica pasada" que le hizo meterse de lleno en la historia y asegurando que "se sintió como una película del MCU en la que otros proyectos vuelven a importar"; algo que, para algunos, puede sonar a tener que volver a hacer los deberes.

Vibranium oxidado

Pero no es Vibranium todo lo que reluce, porque 'Capitán América: Brave New World' tiene sus detractores. No son pocos los espectadores que han metido unos cuantos palos que oscilan entre el "Fue normalita" de Emmanuel Noisettey y el "Se sintió un poco vacía" de Cris Parker, que apreció "el tono más serio", pero que sentencia que el largometraje "No alcanzó del todo las emociones o los puntos narrativos altos que esperaba".

John Flickinger va mucho más a saco, y espeta que “#CaptainAmericaBraveNewWorld es torpe, anticlimática y tan emocionante como una repetición. El guion da poco que hacer a los personajes, la acción parece un trámite y ¿Red Hulk? No os hagáis ilusiones. Como la película número 35 del MCU, juega demasiado sobre seguro”.

Jeff Nelson tampoco invita al optimismo al explicar que no hay "Nada valiente en #CaptainAmerica/#CaptainAmericaBraveNewWorld. Un thriller político plano con apuestas emocionales dispersas, puntos de trama reciclados y un rumbo poco interesante. Otro villano olvidable”, mientras que Lee Travis la define como "la película más 'meh' del MCU hasta la fecha". ¿Los motivos? "Parece demasiado pequeña en escala y, al mismo tiempo, intenta hacer demasiado en cuanto a construcción de mundo. El alma de la película se pierde entre tantos reshoots".

Para terminar la ronda de reseñas negativas, nos quedamos con Brittany Patrice, que dice que 'Brave New World' está "superflawed" —hasta arriba de fallos, vamos—, y que transmite "la sensación de que la película iba sobre todos los demás, menos sobre Sam, mientras asumía el manto del Capitán América. No aprovecha sus puntos fuertes en absoluto, lo que me dejó bastante decepcionado”.

Mañana mismo podré juzgar de primera mano cómo ha quedado finalmente una 'Capitán América: Brave New World' que, siendo honestos, me genera más bien poco interés —lo cual puede ser positivo al aumentar las posibilidades de sorpresa—. Hasta entonces, mantengamos todos los las expectativas lo más neutras posibles, porque ya sabemos que, cuando en río suena...

