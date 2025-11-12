'La doncella del lago' es una hermosa fábula que celebra la naturaleza. Leyenda y tradición se dan la mano en un cuento muy conmovedor

Bajo la bruma del paisaje de montaña y un río que murmura una antigua leyenda, un niño descubre que la memoria de quienes habitaron esos bosques sigue viva en cada rincón. Leyendas de amor y pérdida flotan en el aire, y el más mínimo gesto humano parece resonar con mucha. Es un mundo donde los tifones no son solo tormentas, sino manifestaciones de espíritus olvidados; y donde los cuencos de madera, las ramas que caen y el murmullo del río contienen historias de generaciones pasadas. En este escenario tan poético transcurre 'La doncella del lago', que narra la historia de Yucha y de Oyo, vinculando presente y pasado en un viaje que mezcla fantasía, tragedia y también un profundo respeto por la naturaleza.

Verdes bosques y un agua cristalina

Ambientada en 1958, durante el período de reconstrucción posterior a la guerra, la película sigue a Yucha (Sanetoshi Ariyama), un niño que debe equilibrar las demandas de su padre Haruo (Tomomitsu Adachi) y el cuidado de su madre enferma y su abuela, mientras se enfrenta a una leyenda ancestral de inundaciones provocadas por el espíritu afligido de Oyo (Asuka Hanamura). Pronto conocemos la historia de Yucha, que se entrelaza con la trágica vida de Oyo, una joven aldeana cuya relación prohibida con un tornero de madera desencadena en un trágico desenlace y que, según la leyenda, también traerá consigo otros desastres naturales.

Esta dualidad entre la vida cotidiana y el mundo espiritual construye un relato donde las decisiones humanas tienen consecuencias que van más allá de lo visible. Aquí, el cineasta Masakazu Kaneko alterna con maestría el presente y el pasado, creando dos misterios que mantienen al espectador en constante tensión.

Por un lado, está el destino de Oyo y el lago azul donde se ahogó, un enigma que nos atrapa desde el primer instante; y por otro, el impacto que tiene esto en la vida de Yucha, que debe navegar entre los deseos de su padre y la advertencia de su abuela de respetar la montaña y las tradiciones. La película, así, funciona como un drama familiar y un cuento de hadas a la vez, en el que el tiempo y la memoria se entrecruzan de manera fascinante.

Además, Kaneko ofrece una mirada íntima a la cultura japonesa, desde prácticas cotidianas hasta creencias espirituales, mostrando cómo la existencia humana estuvo históricamente entretejida con la naturaleza. Los rituales, las tareas diarias y el respeto hacia los elementos naturales no son simples detalles de ambientación, sino piezas clave que subrayan la relación del ser humano con su entorno y la necesidad de empatía hacia los demás.

Una fábula sobre la naturaleza

Por otro lado, 'La doncella del lago' también es un deleite a nivel visual. La cinematografía de Tatsuya Yamada utiliza planos estáticos que permiten al espectador respirar y contemplar la belleza de los bosques y el río, intercalando ocasionalmente planos secuencia que intensifican la sensación de inmersión.

Y la banda sonora es igualmente sobresaliente, por cómo le otorga presencia auditiva a los elementos naturales: el fluir del agua, el viento entre los árboles, la lluvia y el canto de los pájaros, que enriquecen la experiencia y refuerzan el vínculo entre los personajes y su entorno. Además, la solidez del reparto le aporta calidez y credibilidad al filme.

Todos estos ingredientes hacen de 'La doncella del lago' una obra conmovedora y visualmente impactante que explora la relación del ser humano con la naturaleza y la memoria de quienes lo precedieron. Aunque algunos segmentos del cuento de hadas podrían haber sido más concisos y el guion de Yucha menos esquemático, la película logra transmitir un mensaje universal sobre la empatía, el respeto y el poder de la naturaleza. Entre lo fantástico y lo cotidiano, la historia deja huella e invita a la contemplación, recordando que, a pesar de nuestras diferencias y limitaciones, todos compartimos un vínculo con la vida y nuestro entorno. Se estrena en cines el 14 de noviembre.

