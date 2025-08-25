Esta entretenidísima película de terror se propuso destripar San Valentín. Meses después por fin podemos verla en España

Uno pensaría que a estas alturas, con un mundo globalizado y buscando la máxima eficiencia posible para maximizar ganancias, evitaríamos unas separaciones drásticas entre fechas de estreno de películas, especialmente de aquellas que se quieren hacer eventos. Pero aún nos encontramos con casos donde hay que esperar meses para ver películas que vemos comentadas e incluso amortizadas por Internet.

En algunos casos, algunas ni llegan a estrenarse. O algo muy similar, apareciendo de tapadillo en plataformas digitales sin apenas movimiento, el equivalente del árbol que hace o no hace ruido si cae en el bosque si no hay nadie alrededor. Es un destino poco deseable para películas estimables como ‘El asesino con ojos de corazón’.

San Valentín sangriento

Uno de los slasher más destacados del año, que tuvo cierto revuelo en su estreno por San Valentín en Estados Unidos, ahora se puede ver al fin en España, pudiéndose alquilar en plataformas de alquiler como Amazon. Una estupenda película de terror dirigida por Josh Ruben con guion de Christopher Landon.

Es la noche de San Valentín, el día donde las parejas salen a celebrar su amor. Al menos hasta que surge un misterioso asesino en serie que se ceba masacrando a tortolitos que se cruzan en su camino. Un peligro hasta para dos compañeros de trabajo, que son confundidos por pareja y tienen que huir para sobrevivir a la noche.

Aquí estamos ante uno de esos slashers que aprovecha el tirón del retorno de una franquicia como ‘Scream’, con un cóctel similar de terror cortante y sangriento con humor bastante simpático. Aunque lo cierto es que esta mezcla de tonos ya estaba presente en el cine de los cineastas involucrados (de ahí que Landon estuviese en cierto punto de hacer ‘Scream 7’).

‘El asesino con ojos de corazón’: violencia simpática

Esto hace medianamente previsibles las cartas con las que va a jugar, aunque Ruben es la clase de artesano del terror modesto que hace siempre entretenido jugarlas, con propuestas estupendas como ‘Un hombre lobo entre nosotros’. Sin elevar demasiado el material, consigue que funcionen conjuntamente los tonos de ‘El asesino con ojos de corazón’ y que sus 97 minutos pasen volando.

Es posible que esta ola de derivados de ‘Scream’ empiece a estar bastante amortizada, con esta siendo un ejemplo de lo que pasa por intentar acumular giros y más giros en un intento de sorprender. Pero nunca deja de caer en gracia como lo hace, cumpliendo con lo que en ocasiones quieres que sean estas películas: majos divertimentos.

