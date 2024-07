Esta interesante e inusual película francesa reflexiona sobre la relación entre realidad y ficción, y la puedes ver en streaming

El arte no siempre imita la vida: a veces no tiene ningún reparo en darle unos disimulados aunque contundentes empujoncitos para que encaje donde le resulta más conveniente. De eso trata 'Los peores', una película sobre una película que podéis ver en Movistar Plus+.

Ficción vs. realidad

Un equipo de producción se desplaza hasta el barrio de Picasso para hacer una película de temática social con actores no profesionales. La cinta pretende ser una denuncia de la situación marginal de un grupo de jóvenes... y para ello se cuidan mucho de escoger a "los peores" del barrio, los niños más problemáticos y que han tenido una vida complicada.

'Los peores' ('Les pires', 2022) es una película francesa escrita y dirigida por Lise Akoka y Romane Gueret, así como su debut en el largometraje, que se premió con el galardón de Un certain regard en el Festival de Cannes. Dura 96 minutos y está protagonizada por Johan Heldenbergh ('Alabama Monroe') y los debutantes Mallory Wanecque y Timéo Mahaut.

El cine sobre el cine tiene un interés particular, tanto para los espectadores que disfrutan asomándose al proceso de realización fílmico como por las reflexiones metacinematográficas que siempre termina planteando, y eso es precisamente lo que encontramos aquí.

El guion plantea desde el principio la contradicción entre arte y realidad, en especial cuando estos toman caminos divergentes. La película expone la falacia que muchas veces es utilizar el cine para capturar la realidad en toda su esencia... cuando para ello tiene que moldearla a sus propias necesidades.

Lo ejemplifica muy bien desde ese principio, con ese casting en el que buscan un realismo sesgado, eligiendo cuidadosamente aquellos niños que lo han pasado peor, y sobre todo a través del personaje de ese director que se llena la boca hablando de cine social, pero al final no tiene reparos en jugar con el sufrimiento de personas reales para conseguir un buen plano.

La cinta reflexiona sobre la responsabilidad moral del cine para con la realidad, y satiriza algunos tópicos del cine social, como el exceso de dramatismo con el que muchas veces se adornan ese tipo de historias para darle "más verdad" (cuando suele tener el efecto contrario) o la contradicción de que sean personas privilegiadas las que quieran contar su versión de lo que es un problema social, sin plantearse siquiera acercarse a la visión de quien sí ha pasado por esa situación.

Si bien la película peca en un momento dado de reiterativa (la tesis queda clara prácticamente desde el principio), interesa sobre todo el retrato que hace de la vida de los niños y adolescentes, y el abismo entre cómo el cine refleja la forma de ser de los jóvenes y cómo son realmente.

'Los peores' es una película recomendable si os interesa el metacine. Trata con mucho humor negro las contradicciones del afán de realismo del cine, y planta la semilla de muchas reflexiones interesantes al respecto (¿dónde queda nuestra responsabilidad como espectadores?).

En Espinof | Las 9 mejores comedias francesas para ver en Netflix y Amazon Prime Video

En Espinof | Las mejores películas cómicas en Netflix