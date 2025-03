Esta serie de fantasía es una joya oculta de Netflix y te la puedes maratonear en un fin de semana. Demonios, poderes ancestrales y movidas adolescentes

Dentro de las series de animación que no son anime, parece que no está tan normalizado que haya títulos que estén en un target medio, entre las que tiran a una audiencia más infantil y las de público adulto. 'Jentry Chau contra el Inframundo' es una serie juvenil con momentos muy oscuros que puedes descubrir en Netflix.

Jentry, Cazademonios

Jentry Chau es una adolescente huérfana que se muda desde Seúl a EE.UU. cuando descubre que un rey demonio anda detrás de sus poderes. Junto a su abuela y Ed (un Jiangshi, una especie de vampiro en la mitología china) tendrá que enfrentarse a las criaturas del inframundo mientras desentrañan misterios sin resolver de su pasado.

'Jentry Chau contra el Inframundo' ('Jentry Chau vs. The Underworld') es una serie de animación creada por Echo Wu, con un reparto de voces encabezado por Ali Wong ('Bronca'), Bowen Yang ('Saturday Night Live') y Lucy Liu ('Los ángeles de Charlie').

Consta de 13 episodios de 25-30 minutos de duración cada uno y, si bien no hizo mucho ruido cuando se estrenó en diciembre de 2024, lo cierto es que la crítica la valoró muy bien, con una puntuación de 100% en Rotten Tomatoes y 94% en la nota de usuarios.

Cuando me acerqué a esta serie, pensaba que sería algo del estilo 'Casa Búho' o 'Gravity Falls' y es cierto que comparten ciertas características (las aventuras sobrenaturales, personajes carismáticos y el aura de misterio que está presente en casi todos los capítulos) pero, si bien esas series pueden disfrutarlas tanto niños como adultos, esta la situaría en un target a partir de los 13 años.

Principalmente porque ya en el primer capítulo nos dejan claro que no van a escatimar en la parte más siniestra del argumento, con escenas y personajes bastante inquietantes que, si bien no sorprenderán a quienes acostumbren a ver series animadas de este género, pueden resultar perturbadores para quien busque una historia más inocente, del estilo de las series animadas de Disney.

Eso sí, no la catalogaría como animación para adultos (aunque podamos disfrutarla igualmente, claro) porque nos plantea una historia con la que es muy fácil que el público adolescente empatice: un coming of age donde el despertar sobrenatural de la protagonista al final es el catalizador de su evolución hacia la madurez, y trata los dilemas a los que se enfrentan los jóvenes de esa edad, desde la amistad a las relaciones de pareja, pasando por las crisis de identidad y ese miedo a no saber quiénes somos realmente.

Al igual que 'Buffy, Cazavampiros', la trama sobrenatural va en paralelo a las inquietudes adolescentes de la protagonista, eso sí, sin una estructura tan marcada del "monstruo de la semana" y con mucho más peso en la parte dramática de la historia. También hay momentos para el humor, en especial gracias a Ed, el secundario robaplanos y alivio cómico por excelencia.

Además, la serie abraza sus referencias y no las oculta, sino todo lo contrario: la estética no solo está claramente influida por el anime y otras series de animación clásicas y recientes, sino que hace guiños constantes a la cultura pop.

Tengo una buena y mala noticia con respecto al final: la mala es que Netflix todavía no la ha renovado para una temporada 2, aunque a su equipo le gustaría poder continuarla. La buena es que la temporada cierra todas las tramas importantes, así como el misterio principal, por lo que es autoconclusiva (eso sí, deja dos cabos sueltos en subtramas que, pese a ser menores, nos encantaría saber cómo tenían pensado continuarlas).

En definitiva: aunque Netflix no le diera todo el bombo que merecía, 'Jentry Chau contra el Inframundo' es una de las mejores series animadas de su catálogo. Un coming of age de fantasía mucho más oscuro que las series animadas juveniles a las que estamos acostumbradas y que podéis maratonearos en un fin de semana.

