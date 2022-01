'El libro de Boba Fett' 1x05: el mejor episodio hasta el momento prescinde de su protagonista para traer de vuelta al mandaloriano

Hay que reconocerles cierta astucia por parte de Disney, o al menos del grueso de productores y creativos de 'Star Wars' dirigidos por Kathleen Kennedy que, quizás conscientes de que 'El libro de Boba Fett' no iba a tener el seguimiento de 'The Mandalorian', han decidido que el personaje de Pedro Pascal sea el protagonista absoluto del quinto episodio de la serie. El mejor hasta el momento.

Por cierto, a partir de aquí spoilers del 1x05, ‘El retorno del mandaloriano'.

Jon Favreau podría haber tirado aquí por lo fácil, por escribir un episodio que avance en la inminente guerra a la que se enfrenta Boba durante el cual aparezca Mando de casualidad. En su lugar, opta por poner los acontecimientos en pausa y mostrar algo que perfectamente podría funcionar como prólogo de la temporada 3 de 'The Mandalorian'.

El camino

Dirigido con buen tino por Bryce Dallas Howard, encontramos al cazarrecompensas haciendo su trabajo… y saliendo herido pero con la cabeza del gangster klatooiano en sus manos. Su renqueante caminar por las calles del mundo anillo nos muestran que anda menos interesado en ceremonias (como comer con sus empleadores) que en reunirse con los suyos.

Djarin se adentra en los subterráneos de la ciudad para recuperarse en el refugio oculto de los mandalorianos. Ahí están la Armera y Paz Vizsla. En este tramo del episodio encontramos lo más interesante, ya que se profundiza en la mitología del Mandalore y su camino. Toma especial relevancia la espada oscura que porta Djarin, la portentosa arma que arrebató en combate a Moff Gideon y los hechos que llevaron a la Noche de la mil lágrimas, el trágico evento en el que el Imperio destruyó Mandalore.

Tras un combate intenso con la dichosa espada como trofeo, el gran pecado de Mando —haberse quitado el casco— sale a la palestra. Una excomunión que solo tiene un modo de redención: sumergirse en las aguas de las minas de Mandalore. Destruidas, por supuesto. Aquí es donde la serie empieza a recordar que se titula 'El libro de Boba Fett' y en vez de tomar rumbo a la desolada Mandalore, Djarin viaja a Tatooine en vuelo comercial, con lo que eso implica. Seguro que hay una escena eliminada con Mando apretado en el asiento.

Pero Favreau sigue jugando a hacer un episodio de 'The Mandalorian' ya que el tercer acto del episodio consiste en ver y probar el caza preimperial que le ha conseguido Peli Motto (Amy Sedaris), su mecánica de confianza, ante la imposibilidad de recuperar la Razor Crest. Ya es al final del episodio cuando Fennec hace acto de aparición pidiendo ayuda para Boba.

Parece mentira que el mejor episodio de 'El libro de Boba Fett' hasta el momento sea uno que no solo no gasta un solo fotograma en Boba sino que, además sirve de prólogo para una próxima temporada de 'The Mandalorian'. Pero así es y no dice nada bueno sobre la serie actual.