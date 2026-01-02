El mejor battle royale del anime regresa echando chispas. La temporada 2 de 'Hell's Paradise' sigue siendo entretenidísima y da justo lo que promete

Estos últimos años ha sido un no parar en cuanto a animes de acción con una calidad buenísima, y lo cierto es que en MAPPA han terminado un tanto quemados con una carga de trabajo tremenda.

Aunque han bajado un poco el ritmo recientemente, 2026 va a ser explosivo para el estudio porque arrancan el año con dos de sus mejores animes recientes, 'Jujutsu Kaisen' y 'Hell's Paradise' (Jigokuraku).

El regreso a la isla

La primera temporada de 'Hell's Paradise' nos transportó a un Japón feudal con toques fantásticos y a la historia de Gabimaru el Vacío, un ninja que había sido condenado a muerte. Tras demostrar que en realidad ejecutarle no era una tarea tan sencilla se le ofreció una oportunidad única para evitar el patíbulo: debía viajar a una misteriosa isla y recuperar el elixir de la inmortalidad para el Shogun.

Eso sí, Gabimaru no era el único condenado, sino que forma parte de un grupo de presidiarios y sus guardianes y todos ansían salir victoriosos. Aunque resulta que la razón por la que nadie ha regresado de la isla es porque está plagada de monstruos y todo tipo de horrores que no dejan títere con cabeza.

©YUJI KAKU/SHUEISHA, TWIN ENGINE, MAPPA

La primera temporada ya nos dejó un nivel brutal en cuanto a animación, acción y drama, y la segunda temporada no se quiere quedar atrás. Hay que decir que el inicio del primer episodio puede resultar un tanto lento, porque al fin y al cabo nos tiene que poner al día de nuevo con el drama de la isla demoniaca después de casi tres años de parón.

Es una puesta al día necesaria y que viene de perlas para recordar a algunos de los principales antagonistas de 'Hell's Paradise'. Y es que mientras Gabimaru y Sagiri las están pasando canutas en su misión, el shogunato no se quiere dormir en los laureles y poner todos los huevos en la misma cesta. Así que la solución es enviar todavía más expediciones a Shinsenkyo con nuevos potenciales jugadores.

Aunque 'Hell's Paradise' ha querido volver con MAPPA luciéndose de lo lindo y demostrando que la espera ha merecido la pena, por lo que la segunda mitad del capítulo sí que tiene las secuencias de acción que podemos venir esperando del anime. Las cosas en la isla siguen caldeaditas, con las tensiones creciendo entre los guerreros y las amenazas monstruosas de Shinsenkyo... Y en medio de todo está Gabimaru, que al fin y al cabo lo que quiere es volver a casa y tratar de recuperar su vida.

Gabimaru ya ha demostrado en unas cuantas ocasiones que está dispuesto a llevarse a quien sea por delante para salir airoso, y 'Hell's Paradise' se luce de sobra en este tramo final con una animación bien frenética y llena de color para resaltar las habilidades del ninja. Y es que el inicio de 'Hell's Paradise' da justo lo que esperábamos: mucha acción, drama y el recordatorio necesario para meternos en una nueva etapa de la serie.

©YUJI KAKU/SHUEISHA, TWIN ENGINE, MAPPA

La segunda temporada de 'Hell's Paradise' arrancará de lleno el próximo 11 de enero, y al igual que la primera tanda de capítulos podremos seguirla a través de Crunchyroll. Habrá que ver qué tal se da, pero si mantiene el buenísimo nivel de la primera, promete ser uno de esos animes que merecen la pena seguir semana a semana.

No reinventa ninguna rueda, pero sigue siendo entretenidísimo de ver y visualmente es una una preciosidad, a pesar de los horrores corporales y florales que abundan en la serie, con una animación cuidada y muy expresiva. Si nos gustan los animes de acción, definitivamente 'Hell's Paradise' vuelve a ser una de las series que no pueden faltar en nuestro radar para este invierno.

