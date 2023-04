La secuela de una de las películas más vistas de toda la historia de Netflix apuesta por darnos más de lo mismo: Adam Sandler y Jennifer Aniston son lo mejor de 'Criminales a la vista'

Uno de los mayores aciertos comerciales de Netflix fue llegar a un acuerdo con Adam Sandler para que hiciera varias películas en exclusiva para la plataforma. Gustarán más o menos, pero todas han sido bastante vistas, por lo que llegado el momento no dudaron en renovar su vinculación con el actor por varios años más y a nadie le extrañaría que volviera a hacerlo cuando llegue el momento.

A día de hoy, la película más vista de Sandler en Netflix es 'Garra', una cinta imprescindible para cualquier amante del baloncesto, pero ese honor pertenecía hasta entonces a 'Criminales en el mar', que también se mantuvo durante un tiempo en el Top 10 de las películas más vistas de toda la historia de Netflix. Su éxito fue tal que se tardó bien poco en poner en marcha una segunda entrega que finalmente se ha estrenado este viernes 31 de marzo con el título de 'Criminales a la vista'.

No toques lo que ya te ha funcionado

Como su propio título original indicaba, 'Criminales en el mar' era un murder mystery en el que todo giraba alrededor de un asesinato y cómo sus protagonistas averiguaban lo que había sucedido. Es una fórmula empleada muy a menudo y que ese mismo año también sirvió como base para la sensacional 'Puñales por la espalda', pero en este caso no dejaba de ser un material al servicio de lucimiento de Sandler y Jennifer Aniston, los dos grandes protagonistas de la función.

Eso sí, al menos el guion ofrecía cierta consistencia para que 'Criminales en el mar' tampoco te dejase con mal sabor de boca, ya que como pasatiempo tenía el suficiente gancho para que uno no sintiera que había perdido su tiempo viéndola. Sin embargo, era el canto de sus protagonistas y la buena química que mostraban lo que se convertía en su principal atractivo, por lo que es lógico que para la secuela hayan apostado por el mismo camino.

Tras un simpático arranque mostrándonos que ha sido de la vida de los Spitz, la historia que plantea el guion de James Vanderbilt, quien ya se ocupase de escribir la primera entrega, tarda bien poco en plantear una nueva situación en la que el matrimonio interpretado por Aniston y Sandler tiene que poner a prueba una vez más su peculiares habilidades. Y es que una de las principales señas de identidad de 'Criminales a la vista' es que no hay tiempo para pararse demasiado en nada, todo tiene que ir hacia delante sin parar.

Obviamente, nadie esperaba de una película así que se tome mínimamente en serio el misterio que plantea, por lo que aquí se tiende más a exagerar situaciones y personajes con fines cómicos. No tanto como para que todos ellos sean meras caricaturas, pero sí lo suficiente para intentar resaltar al máximo ese tono humorístico que predomina en todo momento, incluso cuando hay pequeñas exhibiciones de acción como lo que sucede a bordo de una furgoneta.

Para pasar el rato sin esperar gran cosa

Eso lleva a que el principal atractivo de 'Criminales a la vista' esté en hasta qué punto cada espectador conecta con el humor que plantea, porque aquí importa más el chispazo ocasional que el hecho de que realmente encaje bien dentro de la historia que propone. Ese chascarrillo a costa de las comedias románticas durante el tramo final es el ejemplo más evidente de ello, pero ni mucho menos el único.

Sin embargo, eso no lleva a que 'Criminales a la vista' sea una mera sucesión de escenas más o menos divertidas hasta llegar a un final que deja muy claro que una tercera entrega parece inevitable, pues se nota cierta preocupación para hilar la historia y que el misterio en sí mismo sea algo más que una simple excusa para que Sandler y Aniston hagan de las suyas.

El problema real está en que resulta mucho más divertido ese arranque con ambos metiendo la pata en sus casos que verles enfrentarse a situaciones fuera de lo común en las que hay que hacer un esfuerzo notable para aceptar lo que va sucediendo. De hecho, la posibilidad de verles como detectives desastrosos metiendo la pata una y otra vez, pero que uno de esos casos esté conectado con otro mucho mayor y lo resuelvan de pura casualidad suena mucho más atractiva que lo que nos propone 'Criminales a la vista'.

Más allá de eso, pocos cambios trae el hecho que Kyle Newacheck abandone la silla del director y la puesta en escena corra a cargo de Jeremy Garelick, quien al menos evita atascos narrativos innecesarios -a ello ayuda que aquí haya más escenarios para así no suceda lo que la primera, que a veces se quedaba ya sin ideas de qué hacer- pero que al final se limita a cumplir de forma funcional en una película en la que todos tienen claro que su pareja protagonista es lo que realmente tiene que lucir bien.

¿Entonces merece la pena verla o no?

Si te gustó 'Criminales en el mar', no veo motivo para que no pases un buen rato con 'Criminales a la vista', pero de lo contrario no esperes grandes cambios aquí. La pareja formada por Aniston y Sandler sí que destaca y como película es suficientemente llevadera para que su ajustado metraje se pase rápido. Una opción a tener en cuenta si quieres ver un pasatiempo de usar y tirar sin complicarte demasiado la cabeza.

