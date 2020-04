'The Mandalorian' 1x06: un vibrante rescate de prisión en el episodio más atípico de la serie de Disney+

'El prisionero' es un episodio atípico dentro de 'The Mandalorian' por dos motivos principales. El primero es bastante obvio: es el primer episodio que transcurre exclusivamente en el espacio exterior (en vez de en un planeta o similar), más en concreto en una prisión espacial; el segundo es que es un episodio que no cuenta con ninguno de los dos máximos responsables de la serie (Jon Favreau y Dave Filoni).

Ya 'El pistolero' prescindía de Favreau, pero teníamos a cambio a Dave Filoni por partida doble (director y guionista). En esta ocasión nos encontramos con un episodio dirigido por Rick Famuyiwa (quien ya dirigiera 'El niño') y guionizado por este y por Christopher Yost, un veterano de Marvel (tanto cómics como cine y animación).

Este dúo pone al personaje de Pedro Pascal (y a Baby Yoda) con un nuevo encargo en el camino a encontrar el sitio donde pueda, por fin, vivir en tranquilidad relativa. En esta ocasión es Ran (un Mark Boone Junior al que se le echa de menos desde 'Hijos de la Anarquía') quien le ofrece un trabajo para entrar en una prisión de la Nueva República y sacar de ahí a un prisionero.

Así, Mando se verá haciendo equipo con un eximperial (Bill Burr), un devaroniano (Clancy Brown), un antiguo amor (Natalia Tena) y un droide al que da voz Richard Ayoade. Una misión que ya desde el principio huele algo mal... y verá que algo de razón tiene.

Tensión entre cuatro paredes

Nos encontramos con un episodio bastante confinado. Uno de esos "episodios botella" que popularizó tanto 'Star Trek' allá por los años 60 del siglo pasado. Puede llegar a ser claustrofóbico, más aun cuando la segunda mitad del episodio tenemos un toque de supervivencia y terror espacial, de estar encerrados ante un enemigo elusivo que nos lleva directamente a 'Alien'.

Claro, con muchas diferencias (y cierto descafeinado), ya que no podemos olvidar que estamos en 'Star Wars' y, más en concreto, en Disney+. Pero la intención está clara y la ejecución es bastante acertada, logrando darnos una buena dosis de tensión y emoción viendo a nuestro protagonista y sus contrincantes en acción.

'El prisionero' es el episodio más tenso de 'The Mandalorian', por lo menos hasta el momento. Una tensión lograda por un guion que sabe usar los tropos de esta clase de historias y evita en todo momento que apartemos la mirada de la pantalla. Por otro lado, tenemos otro bocadito de transfondo de nuestro protagonista, aunque sea pequeño.

Nos quedan dos episodios para concluir la primera temporada de la serie y se sigue notando que estamos en un arco de transición incluso dentro del carácter formulaico de 'The Mandalorian'. Eso sí, es una transición in crescendo que permite cosas atípicas como esta, lo cual hace que no nos aburramos de la serie, siguiendo disfrutando mucho de este space western warsie.

PD: Por cierto, los pilotos de los X-Wing del final son Dave Filoni, Deborah Chow y Rick Famuyiwa.