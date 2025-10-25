Hoy en TV, Liam Neeson desata su lado más salvaje en un thriller de acción con alma de la vieja escuela

Liam Neeson nos puede gustar más o menos —personalmente, no puedo manifestar otra cosa que no sea admiración por este hombre—, pero no podemos negar que su carrera interpretativa está siendo una caja de sorpresas interminable. Y es que pocos actores pueden pasar de ser asociados a roles tan serios y prestigiosos como el que tuvo en 'La lista de Schindler' a desatar una vis cómica prácticamente inédita protagonizando contra todo pronóstico el remake de 'Agárralo como puedas'.

Neeson sobre hielo

No obstante, si el irlandés nos dejó patidifusos —poco se usa esta palabra— en un momento concreto, fue cuando el realizador Pierre Morel le transformó en el héroe de acción entrado en años del siglo XXI por excelencia en una 'Venganza' a la que siguieron infinidad de actioners, unos mejores —sobre todo los firmados por nuestro Jaume Collet Serra— y otros más olvidables, pero todos marcados por el carisma de su protagonista.

'Ice Road', escrita y dirigida por Jonathan Hensleigh, puede que no entre dentro del grupo de cintas memorables de la etapa de tipo duro de Neeson, pero compensa con creces sus carencias gracias a su tremenda honestidad, a la total ausencia de pretensiones más allá de entretener durante una hora y media y, sobre todo, al oficio de su máximo responsable, cuya trayectoria dentro del género y sus derivados —especialmente tras el teclado— está presente en todo el metraje.

Y es que de la combinación del autor de libretos como los de 'Jungla de cristal: La venganza', 'Armageddon' o 'Mata al irlandés', y una premisa hermanada 'El salario del miedo' de George Arnaud —adaptada excepcionalmente por H.G. Clouzot en 1953 y por William Friedkin en 1977—, sólo cabe esperar un ejercicio con un espíritu noventero lo suficientemente notable como para gritar "videoclub" a los cuatro vientos.

La película no supone una revolución entre sus congéneres —ni lo intenta—, pero la eficacia de su narrativa —su equilibrio entre urgencia y riesgo es envidiable—, las sorprendentemente sólidas dinámicas entre personajes y, por supuesto, la presencia de un Liam Neeson en su salsa, la elevan como un plan perfecto para esta noche de sábado. Cuatro emite 'Ice Road' a las 22:00h, así que prepara tu cena favorita y prepárate para disfrutar sin prejuicios, porque It's Neeson Season.

