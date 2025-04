Hoy en TV, la película que batió récords de taquilla y ganó el Óscar más injusto de los últimos años

En la lista de las películas más taquilleras de la historia no hay ni un biopic, algo que no se debe a la falta de ellos que hayan arrasado durante su paso por los cines. Actualmente el más exitoso de todos los tiempos es 'Oppenheimer' con una recaudación mundial de 975, pero anteriormente el récord estuvo durante varios años en manos de 'Bohemian Rhapsody', un título con el que tampoco nadie contaba con que fuese a arrasar de esa forma.

Sí es verdad que Queen es uno de los grupos más famosos de la historia de la música y que Freddie Mercury sigue siendo un icono indiscutible pese a haber fallecido hace más de 30 años. Pero con eso solamente le dio para que Fox confiase un presupuesto de alrededor de 50 millones de dólares a una película alrededor de su figura que estuvo marcada por la salida de la misma de Bryan Singer cuando el rodaje estaba a punto de acabar.

Un éxito descomunal

Antes de eso existió el problema de que Sacha Baron Cohen estuvo asociado al proyecto durante bastante tiempo, pero diferencias a la hora de determinar cuál tenía que ser el enfoque de 'Bohemian Rhapsody' llevaron a que abandonase el proyecto. El elegido finalmente fue un Rami Malek cuya principal y casi única credencial por aquel entonces era ser el protagonista de la televisiva 'Mr. Robot'.

A priori, 'Bohemian Rhapsody' tenía varios elementos en contra, pero a la hora de la verdad fue un fenómeno mundial con 910 millones de dólares, lo cual la convirtieron tanto en el biopic como en el drama -este honor lo perdería apenas meses después a manos de 'Joker'- y en la película LGBT más taquillera de la historia.

Por mi parte, reconozco que nunca entendí todo el entusiasmo que surgió alrededor de 'Bohemian Rhapsody', ya que es cierta que es una película entretenida y también que considero que Malek hace un buen trabajo con una tarea tan difícil como la de convertirse en Mercury, pero a cambio también es un retrato bastante superficial de su vida, como si no quisieran meterse nunca demasiado en los temas que podrían incomodar al público, sí, pero también enriquecer mucho el resultado final.

Supongo que quizá eso lo haga una propuesta mucho más accesible para todo tipo de público y que al final la auténtica clave está ahí. Y es que al final lo que realmente importa no es ofrecer la mejor versión posible de algo, sino una con la que pueda conectar la mayor cantidad de espectadores. Ahí hay que reconocer que 'Bohemian Rhapsody' dio en la diana.

Donde sí que no lo hizo es en su montaje, pues 7 años después todavía no logro entender cómo esta película pudo conseguir el Óscar al mejor montaje del año. Ya no es solamente que tampoco destaque especialmente en ello, es que y además hay una escena muy controvertida -y tremendamente comentada en su día- por la excesiva cantidad de cambios de planos utilizados sin que el momento en cuestión lo justifique. Hasta su montador opina así.

Yo no creo que vuelva a verla nunca, pero si todavía la tenéis pendientes o simplemente os apetece acercaros de nuevo a ella, quizá os interese saber que se emite esta noche en Cuatro a partir de las 22:00 Y si queréis disfrutar de ella en streaming y sin cortes publicitarios, os toca recurrir a Disney+.

En Espinof | Las 22 mejores películas biográficas de la historia

En Espinof | Las mejores películas de Netflix en 2025