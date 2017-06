17 películas que cambiaron a sus directores en plena producción (con mayor o menor fortuna)

Pese a que ahora esté más de moda que nunca, el término "diferencias creativas" siempre estuvo ahí. Desde hace décadas, el abstracto concepto ha sido utilizado por productores y estudios para justificar despidos, relevos y los más diversos cambios en proyectos de todo tipo de escalas y envergaduras.

Es por esto que, aprovechando la sonada salida de Phil Lord y Chris Miller del spin-off de Han Solo, cuyas sillas de directores han sido ocupadas por el veterano Ron Howard, merece la pena repasar 17 casos en los que los responsables originales de un largometraje han sido sustituidos a causa de los más diversos y, en ocasiones, disparatados motivos.

'Espartaco'

Director original: Anthony Mann.

Director de reemplazo: Stanley Kubrick.

¿Qué ocurrió?: Cuenta la leyenda que, tras una semana de rodaje, Kirk Douglas, verdadera alma mater de 'Espartaco', despidió al director Anthony Mann alegando que este no estaba a la altura de una producción de tan grande envergadura. Mann, que más tarde dirigiría 'El Cid', fue sustituido por un joven Stanley Kubrick que trabajó anteriormente con Douglas en 'Senderos de gloria', y que firmó su obra más impersonal considerándose como un "director de encargo" por primera y última vez en su carrera.

'La isla del Dr. Moreau'

Director original: Richard Stanley

Director de reemplazo: John Frankenheimer

¿Qué ocurrió?: Richard Stanley había cumplido su sueño de adaptar el relato de H.G. Wells, cerrando un casting capitaneado por un Marlon Brando que terminaría dando una de las interpretaciones más demenciales que se hayan visto en mucho tiempo. La otra estrella del largo, Val Kilmer, sufrió un cambio de papel que derivó en una suerte de boicot por parte del actor, que exigió un recorte de su aparición en el filme y se dedicó a estropear sus escenas modificando líneas de diálogo a su antojo y actuando como un maníaco.

Frente a la insostenible situación, New Line Cinema echó a Stanley y fichó a un John Frankenheimer que no consiguió llevar a muy buen puerto la grotesca adaptación. Para más información sobre el tema, recomiendo encarecidamente un visionado al fantástico y delirante documental 'Lost Soul: El viaje maldito de Richard Stanley a la isla del Dr. Moreau'.

'Juegos de guerra'

Director original: Martin Brest

Director de reemplazo: John Badham

¿Qué ocurrió?: Martin Brest —'Superdetective en Hollywood'— sólo duró un par de semanas al frente de la fantástica 'Juegos de guerra'. El motivo de su salida estuvo relacionado con el tono que estaba impregnando al filme, demasiado oscuro y serio para lo que la productora tenía en mente. Tras su despido, la silla de director fue ocupada por un John Badham —'Fiebre del sábado noche'— que consiguió dar en el clavo con su propuesta tonal, firmando un clásico imperecedero.

'El mago de Oz'

Director original: Richard Thorpe

Director de reemplazo: Victor Fleming

¿Qué ocurrió?: Tras diez días de rodaje, la producción de 'El mago de Oz' se vio obligada a dar un parón inesperado cuando Budy Epsen, el hombre de hojalata original, sufrió un envenenamiento a causa del maquillaje empleado para caracterizarle. Aprovechando el tiempo muerto, el productor Mervyn LeRoy echó un vistazo al material ya rodado, quedando insatisfecho con lo visto; esto le hizo llamar a George Cukor como "consejero creativo".

Cuando Cukor abandonase el barco para hacerse cargo de 'Lo que el viento se llevó', Victor Fleming se unió al proyecto llevándose el crédito final como director pese a abandonarlo en sus fases finales para ir tras Cuckor y llevar a buen puerto la película protagonizada por Clark Gable y Vivien Leigh. King Vidor se encargó de poner el broche de oro al caótico parto del clásico musical.

'Lo que el viento se llevó'

Director original: George Cukor

Director de reemplazo: Victor Fleming

¿Qué ocurrió?: El caos fue el leitmotiv de la inmensa producción de una de las obras cumbre —si no la más importante— de la historia del cine norteamericano. Después de una eterna preproducción de dos largos años tras los duros enfrentamientos del director George Cukor con el productor David O. Selznick a cuenta del guión, y a causa de sus problemas personales con Clark Gable.

Pese a los esfuerzos de Vivien Leigh y Olivia de Havilland por mantener a Cukor al frente del proyecto, este fue despedido después de tres semanas para dar paso a Victor Fleming a un a producción infernal en la que el rodaje se compaginó con una reescritura constante del guión. Estas condiciones obligaron a Fleming a retirarse a causa del estrés y el agotamiento, ocupándose la silla de director durante las dos últimas semanas Sam Wood.

'El exorcista: El comienzo'

Director original: Paul Schrader

Director de reemplazo: Renny Harlin

¿Qué ocurrió?: La precuela de 'El exorcista' centrada en la figura del padre Merrin fue ofrecida en primera instancia a un John Frankenheimer que, tristemente, falleció un mes después de recibir la oferta, rechazada por problemas de salud. En su lugar, el estudio responsable, Morgan Creek Productions, fichó a Paul Schrader —guionista de 'Taxi Driver' y 'Toro salvaje' entre otras joyas— para encargarse de la dirección del filme.

Después de que Schrader presentase su primer corte, en Morgan Creek temieron que su inversión de 30 millones de dólares se fuese al garete, considerando la versión presentada en absoluto comercial. Para solventarlo, contrataron a Renny Harlin —'Jungla de cristal 2: Alerta roja'— para rodar una nueva versión de la misma historia con un tono menos de autor y más centrado en los tópicos lingüísticos del género de terror moderno. El resultado en taquilla no llegó a superar la inversión hecha en ambas versiones, de las cuales, la de Schrader se estrenó en 2005 directa a DVD bajo el título de 'El exorcista: El comienzo. La versión prohibida'.

'Superman II'

Director original: Richard Donner

Director de reemplazo: Richard Lester

¿Qué ocurrió?: El plan original para afrontar la producción de la 'Superman' original y de su secuela, estrenada finalmente en 1980, fue el de rodarlas de forma simultánea con Richard Donner capitaneando el barco. Después de haber completado aproximadamente tres cuartas partes del rodaje de 'Superman II', Donner debió dejar en segundo término sus labores con la secuela para centrarse en la dura post-producción del original.

A pesar de que el director debió volver con un apetecible presupuesto extra bajo el brazo para finalizar la nueva aventura del superhéroe, desde Warner Bros. decidieron despedirle por temas económicos y referentes al tono del filme, demasiado serio para la idea del estudio. En su lugar entró Richard Lester —'¡Qué noche la de aquél día!'—, quien rodó de nuevo parte del material filmado por Donner para poder superar el 51% establecido por los sindicatos para adjudicarse la autoría del largometraje.

'Dredd'

Director original: Pete Travis

Director de reemplazo: Alex Garland

¿Qué ocurrió?: Pese a que no sea un hecho constatado de manera oficial, el caos generado durante el último tercio de la producción de la fenomenal 'Dredd' es vox-populi. Parece ser que Pete Travis, director original del filme, no estaba cerrando con el suficiente tino la fase de post-producción de la adaptación del cómic, siendo sustituido por Alex Garland, guionista de la cinta y autor de esa genialidad titulada 'Ex-Machina'.

Pese a que ambos involucrados lanzasen un comunicado diciendo que todo fue fantásticamente, resulta cuanto menos sospechoso que Travis, pese a mantener su crédito como responsable, estuviese alejado de toda la etapa de promoción del largometraje.

'El guerrero número 13'

Director original: John McTiernan

Director de reemplazo: Michael Crichton

¿Qué ocurrió?: Antes de ser conocida bajo su título final, 'El guerrero número 13' fue 'Eaters of the Dead': un bombazo vendido como la combinación definitiva entre el director de 'Jungla de cristal' y el escritor de 'Parque jurásico'. El rodaje del filme, no exento de dificultades, se llevó en el más absoluto secreto secreto y derivó en un visionado del primer corte que dejó sumamente insatisfechos a los ejecutivos de Disney.

La solución por parte del estudio fue poner como responsable creativo a un Michael Crichton que, después de realizar un notable número de cambios sobre el material ya filmado —incluyendo la eliminación de subtramas y cambios en la banda sonora—, terminó ocupando la silla del director. Ambos realizadores filmaron finales distintos en diferentes sets de las mismas instalaciones, saliendo victorioso en última instancia el de Crichton.

'Piraña II: Los vampiros del mar'

Director original: Miller Drake

Director de reemplazo: James Cameron

¿Qué ocurrió?: El eterno Roger Corman, productor de la 'Piraña' original dirigida por Joe Dante, cuidaba a dos pupilos bajo su ala paternal. Sus nombres: Miller Drake y James Cameron. Drake, que empezó montando tráilers para Corman, se hizo con el puesto de director en esta secuela protagonizada por pirañas asesinas voladoras; posición en la que no duraría demasiado, ya que el productor ejecutivo Ovidio G. Assonitis, descontento con los resultados, le despidió reemplazándole por James Cameron, hasta ahora supervisor de efectos especiales en el filme.

Cameron no duraría más que dos semanas al frente del proyecto, negándosele incluso el acceso a la sala de montaje. El autor de 'Terminator 2', que ahora reniega de su participación en 'Piraña II', se coló varias veces en el estudio para finalizar su corte de la cinta mientras los ejecutivos responsables del largometraje intentaban venderlo en Cannes,

'American History X'

Director original: Tony Kaye

Director de reemplazo: Edward Norton

¿Qué ocurrió?: Edward Norton, protagonista de 'American History X' no usurpó exactamente el puesto como director de Tony Kaye, pero la relación entre ambos y los ejecutivos de New Line Cinema dio lugar a una situación tan grotesca como interesante. La productora, insatisfecha con el montaje presentado por Kaye, dejó la última fase de la producción en manos de Edward Norton, quien se encargó junto al montador Jerry Greenberg del corte final.

Kaye, enloquecido y furioso, emprendió una serie de acciones absurdas con la intención de quitar su nombre de los créditos finales, incluyendo ataques a los productores en medios de renombre en los que amenazaba con acreditase como "Humpty Dumpty", el inicio de una serie de reshoots tras desechar la mitad de su trabajo y crear un nuevo personaje y, lo mejor de todo, llevar a una reunión con New Line a un rabino, un monje budista y un sacerdote católico para pedir más tiempo y así arreglar el desaguisado. Finalmente, la sangre no llegó al río y el filme trascendió al lamentable show del señor Tony Kaye.

'Moneyball: Rompiendo las reglas'

Director original: Steven Soderbergh

Director de reemplazo: Benedict Miller

¿Qué ocurrió?: El caso de 'Moneyball' destaca más que por la controversia, por la absurda jugada de un estudio que terminó gastando un auténtico dineral en pagar sueldos de directores y guionistas que terminaron aportando poco o nada al producto final. El detonante fue la falta de valor de los ejecutivos responsables para para los pies a tiempo a un Steven Soderbergh cuya aproximación a la historia, de corte realista, próxima al documental y con atletas reales delante de las cámaras, no cuadraba en absoluto con los planes de los productores.

A la sustitución de Soderbergh por por Benedict Miller —'Foxcatcher'— hay que sumar la salida del guionista Steve Zaillian, reemplazado durante un breve periodo de tiempo por el infalible Aaron Sorkin tan sólo para volver a ser contratado poco después. Cinco maravillosos sueldos —Zaillian cobró por partida doble— para una película en absoluto barata.

'El fuera de la ley'

Director original: Philip Kaufman

Director de reemplazo: Clint Eastwood

¿Qué ocurrió?: Los entresijos tras el reemplazo de Philip Kaufman en la dirección de 'El fuera de la ley' van más allá de diferencias creativas, problemas presupuestarios o productores insatisfechos. Cuentan las malas lenguas que el detonante del conflicto entre Eastwood y Kaufman no fue otro que la actriz principal de la cinta, Sondra Locke, a quienes ambos hombres intentaron seducir al unísono. Si sumamos esto a que el bueno de Clint no congenió especialmente con el director desde el primer momento, la incógnita sobre la sustitución queda despejada.

Este curioso caso sentó precedente en la industria norteamericana, dando pie a la conocida como "Regla Eastwood". Impuesta por el sindicato de directores americanos, la "Eastwood Rule" dictamina que ningún actor o productor puede expulsar al director de una producción para después ocupar su puesto.

'Ant-Man'

Director original: Edgar Wright

Director de reemplazo: Peyton Reed

¿Qué ocurrió?: Un par de años después de su estreno, Edgar Wright, autor de la genial "Trilogía del Cornetto", ha roto su silencio y ha explicado los motivos de su dolorosa salida de la película en solitario de El Hombre Hormiga para el Universo Cinematográfico de Marvel, productora que le despidió alegando "diferencias creativas". Estas fueron las declaraciones del director:

“Creo que la respuesta más diplomática es que quería hacer una película Marvel, pero no creo que ellos quisieran hacer una película de Edgar Wright. Tener que retirarme después de haber trabajado en ello durante tanto tiempo fue una decisión realmente dolorosa. Es gracioso cómo algunas personas dicen, “oh, han estado trabajando en ella durante ocho años”; eso es algo relativamente cierto, pero durante ese tiempo hice tres películas, así que no es como si hubiese estado trabajando a tiempo completo. “Después de ‘Bienvenidos al fin del mundo’ trabajé en ella [‘Ant-Man’] por un año, iba a hacer la película. Pero luego fui el escritor y director y quisieron hacer una reescritura sin mi, y habiendo escrito todas mis otras películas, es algo muy duro de superar, sobre todo pensando que si hago una de estas películas, me gustaría hacerla como director-guionista. De repente me convertí en un director de encargo, te involucras menos emocionalmente y empiezas a preguntarte por qué estás ahí.”

'El Hobbit'

Director original: Guillermo Del Toro

Director de reemplazo: Peter Jackson

¿Qué ocurrió?: Tras el éxito indiscutible de la trilogía de 'El Señor de los Anillos', la precuela basada en el fantástico clásico de JRR Tolkien "El Hobbit" era algo inevitable. Los planes originales para la adaptación giraban en torno a realizar dos largometrajes dirigidos por el maestro del fantástico Guillermo Del Toro. Lamentablemente, tras numerosos retrasos en las fechas de rodaje, y al no ver la luz verde por parte del estudio para ponerse manos a la obra, el director abandonó el barco después de una larga temporada trabajando en él junto a Peter Jackson.

Finalmente, Jackson tomó las riendas de la producción, dividiéndola en tres largometrajes —por eso de hacer caja—, llenándola de efectos CGI de dudoso gusto y calidad, y rodándola en un HFR —esto es, a 48 fotogramas por segundo— que convirtió las aventuras de Bilbo Bolsón y compañía en una suerte de episodio de 'El Show de Benny Hill' ambientado en la Tierra Media.

'La lista de Schindler'

Director original: Martin Scorsese

Director de reemplazo: Steven Spielberg

¿Qué ocurrió?: A finales de los años ochenta, Steven Spielberg guardaba dos proyectos bajo el brazo. Por un lado, el realizador y guionista se encontraba desarrollando un remake de 'El cabo del terror' de J. Lee Thompson; por el otro, contaba con un drama ambientado en la Segunda Guerra Mundial titulado 'La lista de Schindler'. Spielberg decidió delegar uno de sus proyectos, ofreciéndoselo a su amigo Martin Scorsese, quien lo rechazó al considerar la temática de la película tan importante que sólo podría ser abordada de forma correcta por un cineasta judío.

Tras intentarlo con Roman Polanski, quien también rechazó la oferta al considerarla demasiado personal para él, Spielberg decidió encargarse de la dirección de 'La lista de Schindler', dejando a su colega Scorsese a cargo de 'El cabo del miedo'. El resultado por parte de ambos fue envidiable, y digno de celebrar por cualquier amante del séptimo arte que se precie.

El caso Pixar

Director original: Jan Pinkava, Arsh Bannon, Brenda Chapman, Brad Lewis

Director de reemplazo: John Lasseter, Mark Andrews, Brad Bird

¿Qué ocurrió?: Pese a lo entrañable y a la inmensa sensibilidad que atesoran todos los trabajos de la factoría Pixar, el estudio de animación responsable de 'Up' es el paraíso de las diferencias creativas y las sustituciones en mitad de las producciones.

Casos como la sustitución de Jan Pinkava por Brad Bird al frente de 'Ratatouille', sonadas incongruencias como la de 'Brave', que debió haber sido el primer largo de la compañía dirigido por una mujer y en el que Mark Andrews terminó usurpando el puesto de Brenda Chapman, o los devenires en los rodajes de 'Toy Story 2' y 'Cars 2', tomados por John Lasseter que terminó acreditado como codirector en ambos filmes, son buena muestra de ello.