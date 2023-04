Cómo Quentin Tarantino ha ayudado a los directores de la 'Super Mario Bros' de los 90: "Hollywood nos abandonó"

El estreno de 'Super Mario Bros', la nueva aventura animada protagonizada por el fontanero de Nintendo ha roto muchos récords en taquilla, pero no es la primera película sobre el personaje. El mes pasado, Rocky Morton y Annabel Jankel fueron al cine a ver la adaptación que dirigieron hace 30 años y que no habían vuelto a ver desde entonces. En una nueva entrevista en Variety han explicado su penosa experiencia con un final feliz, gracias a Quentin Tarantino.

La película de acción real de 1993, protagonizada por Bob Hoskins y John Leguizamo como Mario y Luigi, fue un fracaso de taquilla y entró en varias listas de "Peores películas de todos los tiempos", sin embargo luego ha desarrollado un apasionado seguimiento de culto. Pero para sus directores, 'Super Mario Bros.' fue tan vilipendiada que les dejó una "marca negra" imborrable en sus carreras. según el propio Morton

"Hollywood nos abandonó después de 'Super Mario Bros'"

Historia de un abandono

A lo largo de los años, se fue alimentando el odio a la película, los actores se quejan de las reescrituras del guion o de que los directores insultaban al equipo, Leguizamo llegó a escribir que Morton le sirvió café caliente a un extra, un incidente que Morton dice que fue exagerado en prensa. En un artículo de Los Angeles Times de 1992 se detallaba el caos en el set, y Dennis Hopper dijo: “¿Los directores no dan entrevistas? Eso es lo más inteligente que he escuchado de ellos. Esa es la única cosa inteligente que han hecho”. El día después de publicarse el artículo, CAA despidió a Morton y Jankel.

“Fue el final de nuestras carreras cinematográficas”.

Y todo esto sin que la película se hubiera estrenado. Cuando lo hizo, no pudo recuperar su presupuesto de 48 millones de dólares y fue destrozada por la crítica. Pero lo que dolió más todo eso fue que propio reparto nunca la defendió. Décadas después de su lanzamiento, Hoskins dijo que 'Super Mario Bros.' fue la "mayor decepción" de su carrera, llamando a la producción una "pesadilla" y a los directores "unos malditos idiotas". Y aunque Leguizamo ha afirmado que con el tiempo está "orgulloso de la película", Hopper siguió atacando a Morton y Jankel en 2008.

“Era un equipo de dirección formado por marido y mujer que eran fanáticos del control y no hablaban antes de tomar decisiones”.

Años más tarde, Morton cofundó la productora MJZ y se centró en anunicios de televisión. Desde entonces, la compañía ha ganado la Palma de Oro en Cannes Lions, el festival que celebra la creatividad en publicidad casi una docena de veces. Mientras tanto, Jankel ha dirigido 24 episodios de la docuserie musical 'Live From Abbey Road' y dirigió el drama romántico de 2018 'Tell It to the Bees'. Pero ahora, una proyección de medianoche celebrada en el New Beverly Cinema de Quentin Tarantino el 11 de marzo ha "borrado la mancha".

Tarantino al rescate

Morton explicó su experiencia a Variety:

“Pensé que habría 10 o 20 personas allí, pero estaba hasta los topes. Había gente haciendo cola alrededor de la manzana para comprar más entradas. Durante la película, el público estaba riendo y aplaudiendo en todos los lugares correctos. No lo estaban haciendo irónicamente; era genuino".

Jankel, añadió, sorprendida de que decenas de fans se le acercaran para pedirle autógrafos y selfies:

“Era como estar en un festival de cine. Fue reivindicativo. Han hecho falta 30 años de malas sensaciones para que desaparecieran de golpe en una noche”.

La proyección se produjo después de que Tarantino alabara a Morton y Jankel en su podcast, 'The Video Archives Podcast', en el que él y Roger Avary revisan películas clásicas y gemas del VHS. En el programa, el director aplaudió el primer largometraje de Morton y Jankel, 'Muerto al llegar' (D.O.A. 1988). Según Morton:

"Creo que Quentin Tarantino entiende de dónde venimos, creativamente. Es una cierta extravagancia que no encajaba bien con la escena de Hollywood en ese momento. Super Mario fue una experiencia dolorosa. Pero ahora se ha convertido en una experiencia realmente alegre que ha encontrado su lugar en los anales de la historia”.

Pese a admitir que la película es un desastre, estructuralmente, Morton considera que la mayor parte del odio es "injustificado":

“Nuestro logro fue crear algo realmente original, a pesar de que estaba basado en un videojuego. Era divertido, era ciencia ficción, era fantasía, era una historia de amor. Y creo que tuvo éxito en todos esos elementos. Y las actuaciones de muchos de los actores fueron geniales. Estoy orgulloso de la película y la apoyo”.

