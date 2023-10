"Es como ver una película casera de tu ex". Guillermo del Toro revela el verdadero motivo por el que no dirigió la secuela de 'Pacific Rim'... ni la verá jamás

Cuando Guillermo del Toro lanzó 'Pacific Rim', la película que trajo los kaijus japoneses a la acción mainstream, no fueron pocos los que pensaron que se abría una nueva franquicia tan repleta de espectacularidad como infalible. Sin embargo, tras la primera parte solo tuvimos una secuela, un anime para Netflix que acabó el año pasado, una veintena de cómics, una novela (aparte de las típicas novelizaciones) y un par de videojuegos que no interesaron a nadie. Y no son pocos los que creen que la franquicia ha muerto para siempre.

Pacific Rim: Decepción

No son pocos los que echan la culpa de esta falta de interés paulatina en la saga a 'Pacific Rim: Insurrección', la secuela dirigida por Steven S. DeKnight que recuperó dinero pero dio síntomas de fatiga sin Del Toro a los mandos. Pero, ¿por qué se salió del proyecto? Ha sido él mismo, durante una proyección celebrando los diez años de la cinta, el que lo ha aclarado.

Nos estábamos preparando para hacerlo, era diferente de la primera, pero continuaba muchas de las cosas de las que intentaba hablar. Entonces lo que pasó fue -quiero decir, la vida es una locura, ¿verdad?- que tenían que pagar un depósito por los estudios a las cinco de la tarde o perderíamos los de Toronto durante meses. Así que dije "No os olvidéis de que vamos a perder los estudios", llegaron las cinco y los perdimos. Dijeron, "Bueno, podemos rodar en China". Y yo les respondí, "¿A qué te refieres con "nosotros"? Tengo que ir a rodar 'La forma del agua'"

Así que podríamos haber tenido una saga entre manos si no fuera porque un productor despistado se olvidó de pagar antes de una hora determinada. Genial. Del Toro, además, ha explicado por qué no ha visto esta secuela a pesar de haber estado involucrado durante unos meses, y tiene sentido: "Es como ver una película casera de tu ex-mujer. Es horrible si es buena y peor si es mala, o viceversa. No quieres saberlo. Así que no la he visto. Leí el guion final y era muy diferente. Algunos de los elementos eran iguales pero muy distintos".

Los próximos proyectos del director no van a estar relacionados con la franquicia, en caso de que aún guardarais expectativas: serán 'Frankenstein', para Netflix, y la película de stop-motion 'The buried giant'. No tiene pinta de que haya kaijus en su futuro cercano. Cuanto antes lo aceptemos, mejor.

En Espinof: