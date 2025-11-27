Según los creadores de 'Stranger Things', estos son los episodios que deberíamos volver a ver antes del estreno de la temporada 5

Con el estreno de la quinta y última temporada de 'Stranger Things' a la vuelta de la esquina, los hermanos Duffer han querido facilitarle la vida a quienes no pueden -o no quieren- volver a ver toda la serie desde el principio antes del final.

Los cocreadores han revelado cuáles son los episodios clave que funcionan como antesala directa de lo que vendrá y que también contienen las pistas más importantes sobre la mitología del Upside Down, la evolución de Eleven y las claves narrativas que cerrarán el círculo iniciado en 2016. Además de esta lista imprescindible, los Duffer también adelantaron qué momentos del pasado de la serie volverán a cobrar relevancia y por qué las primeras temporadas siguen siendo fundamentales para entender el final de la historia.

Preparando el camino para el final

En una entrevista con The Hollywood Reporter, los hermanos Duffer recomendaron a cuatro episodios que, según ellos, establecen directamente los eventos del volumen 1 de la Temporada 5 . Se trata del episodio 4 de la temporada 2, el sexto de la misma entrega, el número 7 de la cuarta y el noveno de la 4. Matt Duffer explicó que la segunda temporada fue clave porque en ella "realmente empezamos a sembrar las semillas de la mitología, y creo que probablemente por eso es tan relevante".

Por otro lado, Ross Duffer profundizó en la elección de ese episodio 7 de la cuarta temporada, destacando que allí se explican elementos cruciales del origen y la relación entre Henry/Vecna y Eleven. Para él, este capítulo ofrece "algunas respuestas sobre la mitología del Upside Down" y marcó un punto de inflexión en a la hora de conocer los orígenes del antagonista central de la serie.

En la misma conversación, Ross señaló que, si los fans se animan a un revisionado más amplio, lo ideal es volver a las "temporadas iniciales". Según dijo, la historia de la temporada 5 está muy vinculada a las temporadas 1 y 2: "Esas son las temporadas a las que más hicimos referencia, porque realmente queríamos que esto fuera circular y cerrara el círculo". Recordó además que muchos de los misterios planteados al principio quedaron sin resolver a propósito para poder retomarlos más adelante.

Ross también reveló que, incluso durante la primera temporada, él y Matt mantuvieron aspectos importantes en la sombra, pese a no saber aún si habría renovación. "Por ejemplo, ¿qué es el Mundo del Revés? ¿Por qué se llevaron a Will?", comentó. Y adelantó que la nueva temporada retomará esa base desde el primer minuto: "Obviamente, esta temporada comienza con un flashback del tiempo que pasó allí".

