Eric Kripke, creador de 'The Boys', tiene una respuesta contundente para los fans que criticaron el final de la serie: "Era la historia que quería contar"

'The Boys' llegó a su final en mayo, cerrando una de las series más polémicas y comentadas de los últimos años y dejando tras de sí una gran división de opiniones. La sátira de superhéroes terminó con un episodio final que ha generado reacciones diversas y también ha sido el peor valorado de toda la serie en IMDb.

Mientras algunos celebran la conclusión de la ficción, otros consideran que la serie no ha logrado mantener el pulso de sus mejores momentos. Y ante este panorama, su creador Eric Kripke ha salido a defender tanto el final como las decisiones narrativas que lo sostienen, insistiendo en que la historia era exactamente la que quería contar desde el principio.

Una respuesta a las críticas

Antes del estreno de la quinta temporada, el creador Eric Kripke ya anticipaba la posibilidad de que las opiniones estuvieran divididas. Tal como explicó a The Hollywood Reporter, le preocupaba que el público reinterpretara toda la serie a partir del final.

Más tarde, durante la emisión de la temporada, respondió directamente a las críticas, y tras el cierre volvió a hacerlo en una entrevista con TVLine: "Cada uno tiene derecho a su opinión, por supuesto, y lamento si les decepcioné, pero era la historia que quería contar".

Parte de la polémica tiene que ver con Patriota (Antony Starr), un personaje que ha sido interpretado de forma contradictoria por parte del público. Aunque la serie siempre lo ha presentado como un villano absoluto, algunos fans han mostrado afinidad hacia él, algo que Kripke ha señalado en varias ocasiones. Y el problema se intensificó con su final, que lo muestra derrotado y humillado, lo que generó rechazo entre una parte del público.

Uno de los momentos más discutidos fue su desenlace, en el que Patriota muere de una forma patética tras perder sus poderes. Algunos espectadores lo criticaron, y Kripke también defendió la recepción general de la serie frente a la percepción en redes sociales, subrayando la diferencia entre la conversación online y la audiencia real:

"Tenemos bastante más de 60 millones de espectadores, así que eso hace que la tormenta en línea, que parece abarcarlo todo, sea en realidad una fracción de un punto porcentual. [...] Simplemente hay que ponerlo en perspectiva: se trata de una audiencia relativamente pequeña y ruidosa, cuando la gran mayoría parece estar sintonizando con entusiasmo"

En Espinof | Este personaje de 'The Boys' no tuvo un cierre como tal y creo que es algo premeditado. Tengo ganas de ver cómo sigue su historia en 'Vought Rising'

En Espinof | Si echamos de menos 'The Boys', el anime ideal está en Netflix. Dura menos de 6 horas, con superhéroes marginados y muchísima violencia pasada de rosca