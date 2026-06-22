George Lucas sale de su retiro para hacer un papel en la película más inaudita de su carrera. "Ama a los Minions"

Más allá de su rol como productor ejecutivo en 'Indiana Jones y el Dial del Destino', George Lucas lleva retirado del cine prácticamente desde 2015, cuando creó la historia de 'Marianne y la pócima del amor'. Por lo demás, hace décadas que está fuera de la primera línea de Hollywood, disfrutando de su jubilación... hasta ahora. Y es que, de manera absolutamente sorprendente, saldrá de su retiro para hacer un papel en una película inaudita.

Banana-láser

Tal y como hemos leído en Collider, el director ha interpretado un personaje en la próxima 'Minions & Monsters'. Y el motivo de hacerlo, tal y como ha contado Chris Meledandri, fundador de Illumination, es de lo más sorprendente: "Tuve el privilegio de conocer a George hace dos años, y lo que llevó a hacerlo fue lo mucho que amaba las películas de Illumination, específicamente 'Gru, mi villano favorito' y aún más específicamente, los Minions". ¿George Lucas haciéndose maratones de 'Los Minions'? Aparentemente, todo es posible.

"Saberlo y compartirlo con el equipo fue muy emocionante, porque obviamente está entre un pequeño grupo de personas por las que todo el estudio comparte un nivel de respeto que se sale de las métricas", afirma. Eso sí, no sabemos qué papel interpretará, tan solo que se ha mostrado muy apasionado al respecto. A ver quién rechazaría la oportunidad de decir "Banana" en una película de la saga.

Salió la idea de un personaje, y les pregunté a Pierre Coffin, que co-guioniza la película con Brian Lynch, y Bill Ryan, "¿Y si pudiéramos conseguir a George?". Ellos respondieron "¿Estás de coña?". No sé cuánto tardó, pero tuve un sí muy rápido.

Y si creías que esta noticia no podía tener un final inesperado, espera a leer la última declaración con la que nos deja Meledandri, porque Lucas quiere que este sea su legado: "Le vi hace poco y ya estaba hablándome del papel que quiere hacer en la próxima película de los Minions. Es bastante increíble". Y que lo digas.

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