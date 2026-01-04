James Gunn no está preocupado por el futuro de DC bajo el control de Netflix, pero motivos no le faltan. "Estoy entusiasmado por ver dónde nos lleva"





Cuando se anunció que Netflix había comprado Warner Bros. Discovery, el comandamás de la Gran N del streaming se apresuró en asegurar que las producciones cinematográficas de su nueva adquisición seguirían estrenándose en salas; una declaración de intenciones que hizo que muchos levantásemos la ceja por la desconfianza y por la seguridad de que la promesa llevaría una letra tan pequeña como la ventana que tienen en mente.

Vamo a calmarno

Ahora, comenzando 2026, se ha dejado caer que el plan de Ted Sarandos reduce el paso de los largometrajes de Warner por cines a unos míseros 17 días. Algo nada sorprendente si tenemos en cuenta que el principal negocio de Netflix se encuentra en su plataforma, que podría poner en jaque a no pocas franquicias y títulos de la compañía de David Zaslav, y que parece no quitar el sueño a James Gunn.

Durante una conversación en el podcast Variety Awards Circuit, el director creativo de DC Studios, cuyo DC Universe tendrá su próxima parada en una 'Supergirl' que, todo sea dicho, tiene una pinta espectacular, ha explicado que, por el momento, no tiene ninguna esperanza puesta en la gestión de Sarandos.

"¿Tengo esperanzas? No, la verdad es que no, porque no se sabe nada. Francamente, creo que es todo muy emocionante. Así que espero y rezo por lo mejor. Y he pasado muchas veces por este tipo de cambios como para ser siempre muy cuidadoso con o que deseo porque no tienes ni idea hasta que la tienes".

Hasta aquí, todo lógico y normal. Lo que sí llega a sorprender es la tibieza con la que proyecta frente a un futuro que, según parece sugerir, no tiene connotación negativa alguna.

"Espero que vaya bien, y creo que es emocionante. Cualquier dirección tiene cosas muy emocionantes para DC, así que estoy entusiasmado por ver dónde nos lleva".

De aquí, personalmente, puedo extraer dos conclusiones en las que no hay cabida para el término medio: o Gunn está cabreadísimo o tremendamente preocupado. Y es que el hachazo en la distribución —y, en consecuencia, en taquilla y rentabilidad— reduciendo a poco más de dos semanas el paso por salas de blockbusters como los del DCU podría traducirse en una reducción drástica de presupuestos y, en el peor escenario posible, de futuras producciones.

