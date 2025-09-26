James Gunn responde a la muy específica pregunta de un fan sobre los excrementos de Superman. "Hemos pensado en esto"

Con el estreno de 'Superman' en HBO Max, James Gunn ha completado el primer gran ciclo de su Universo DC: todo el mundo, creyentes y no creyentes en su astucia, pueden ya ver al Hombre de Acero volando por Metrópolis junto a Krypto y enfrentándose a Lex Luthor, llevando, de manera inevitable, a una nueva ronda de preguntas en redes sociales. Y por supuesto, conociendo a Gunn, las ha respondido todas. Incluso las más, digamos, específicas.

El super-váter

En Threads (la alternativa a Twitter de Instagram), Gunn ha respondido a la acuciante duda de un fan sobre la cárcel hecha de cubos transparentes en el Universo de Bolsillo en la que Lex mete a Superman: "¿Están los prisioneros viéndose ir al baño o tienen algo de privacidad?". Cualquier otro director suspiraría y seguiría adelante con su día a día, pero Gunn ha querido ahondar en el tema.

"No hay privacidad. Esas cosas en las esquinas izquierdas del fondo de cada celda son baños". Y si crees que ahí acababa la cosa, no es así: es capaz de responder a dónde van después los excrementos. "Van al fondo del baño, y ahí hay espacios donde el residuo puede eliminarse (probablemente por Mr. Handsome, y probablemente no a menudo). Puedes creer que no hemos pensado sobre esto, pero lo hemos hecho de verdad".

Es cierto que, frente al secretismo de Kevin Feige, la naturalidad de James Gunn es fresca, pero quizá él mismo tenga que plantearse en qué momento uno puede decir "Bueno, yo creo que hasta aquí". Saber a dónde van los excrementos de Superman podría ser un buen punto y aparte, por ejemplo. Algo habrá que dejar para la secuela

