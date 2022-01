"No iba a ser sólo un montón de fan service": los guionistas de 'Spider-Man: No Way Home' explican cómo abordaron los retos del último bombazo de Marvel

En el momento de escribir estas líneas, 'Spider-Man: No Way Home' ya ocupa el decimosegundo puesto en la lista de largometrajes más taquilleros de todos los tiempos con un total de 1.370 millones de dólares recaudados en todo el mundo; un dato que habla por sí sólo y que justifica plenamente catalogar el último engranaje del Universo Marvel de "fenómeno".

Más allá del fan service... pero no.

Pero, ¿cuál ha sido la clave que ha convertido la nueva aventura del Trepamuros de Tom Holland y Jon Watts en semejante bombazo? En contra de lo que pueda parecer a simple vista —que apunta directamente a la colección de cromos marvelita—, los guionistas Erik Sommers y Chris McKenna tuvieron claro desde el primer momento que 'No Way Home' no debía centrarse únicamente en el fan service más descarado.

Así lo han contado en una entrevista reciente con el medio Variety:

"Lo más importante es que no iba a ser únicamente un montón de fan service. No iban a ser sólo ovaciones para todos. Teníamos que averiguar un modo de que la película contase la historia de este Peter Parker en este momento, retomar de forma orgánica el punto en que lo dejamos en la anterior. Esa fue siempre nuestra estrella polar. Sí, es una idea muy divertida. No nos olvidemos de Peter. No puedes perderte. Tiene que ser su viaje emocional".

Queda claro que Sommers y McKenna conocen su oficio y saben que lo importante, por encima de cualquier otro elemento, son los personajes y su evolución. No obstante, esto no está reñido con que, tras las oleadas de especulación y sorpresas reventadas en redes, aprovechasen el entusiasmo generalizado para dirigir el proyecto hacia los terrenos del crowd pleaser de manual.

"Estábamos muy emocionados con todas esas sorpresas. Y después, de repente, parece que la gente había decidido [que Andrew y Tobey iban a volver], así que, tal vez, algunas de esas sorpresas no iban a ser tan sorprendentes. Fue preocupante pero, al mismo tiempo, el tremendo nivel de especulación e interés fue muy emocionante. Fue una gasolina fantástica para continuar adelante y dar a los fans algo que los deleitara".

Sea como fuere, y a pesar de todas las reticencias personales que pueda tener hacia 'Spider-Man: No Way Home', hay que dar al César lo que es del César; y en este caso es el reconocimiento de haber arrastrado a marabuntas de espectadores a unas salas de cine que necesitaban como agua de mayo un hito de estas características en un 2021 para olvidar.