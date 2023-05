"Nunca me dijeron por qué me echaron". El guionista de 'Call me by your name' estuvo apunto de dirigirla, con Shia LaBeaouf en vez de Armie Hammer

Pese a que 'Call me by your name' obtuvo opiniones bastante positivas, estuvo salpicada de varias polémicas que han ensombrecido la película hasta el punto de no saber si alguna vez se hará la comentada secuela. Una de ellas fue la salida de James Ivory, autor del guion, que quería a Shia LaBeaouf como Oliver.

El otro Oliver

'Call me by your name' es la adaptación dirigida por Luca Guadagnino de la novela homónima de André Aciman. Protagonizada por Timothée Chalamet y Armie Hammer, el guion corrió a cargo de James Ivory, que originalmente iba a estar más implicado en el proyecto e incluso a codirigirlo:

Cuando les entregué mi guion, lo aceptaron sin cambiar nada ni pedir ninguna reescritura. Enseguida se encontró el dinero para hacer la película y me pagaron. La última vez que vi a Luca fue antes de empezar el rodaje, en Nueva York, cuando todavía creía que la dirigiríamos juntos. Bromeábamos y nos reíamos pensando qué pasaría si nos enfadábamos durante el rodaje. Y de repente, estaba fuera. Nunca me dijeron por qué me echaron.

Ivory tenía ideas bastante diferentes de las que luego se plasmaron en la película, empezando por el reparto: quería a Greta Scacchi para el papel de la madre de Elio y a Shia LaBeaouf para encarnar a Oliver, roles que al final interpretaron Amira Casar y Armie Hammer respectivamente. El guionista insistió mucho para contactar con los actores pero Guadagnino optó por otros sin consultarle.

Además, Ivory tenía una visión diferente de cómo mostrar las escenas de sexo en la película, incluso teniendo en cuenta la cláusula que impusieron los actores para no hacer desnudos frontales: "La secuencia de sexo no tendría por qué haber concluido de forma tan anodina" puntualizó.

Resulta cuanto menos llamativo que las opciones para Oliver fueran ambas de actores acusados de maltrato físico (y de muchos cargos más, en el caso de Hammer). Si bien nunca sabremos cómo hubiera sido la versión de Ivory, al menos pudo consolarse con el Óscar a Mejor Guion Adaptado.

