Es la película del oeste más taquillera de todos los tiempos. Tarantino hizo historia hace 13 años y destronó a Costner con su primer western

El western está considerado por muchos críticos y especialistas como el género más clásico de la historia del cine. Su popularidad tocó techo hace ya muchas décadas, y desde entonces cada vez es más raro que se estrene alguna película del oeste en la gran pantalla. Sin embargo, se da la particularidad de que el western más taquillero de todos los tiempos se estrenó hace solo 13 años. Me refiero a 'Django desencadenado' ('Django Unchained', 2012).

Django ganó a los lobos

Podría pensarse que 'Django desencadenado' partía con una ventaja en taquilla al ser el esperado primer western de Quentin Tarantino, con un reparto encabezado por Jamie Foxx, Leonardo DiCaprio o Samuel L. Jackson, pero lo cierto es que superó por muy poco a 'Bailando con lobos' ('Dances with Wolves', 1990), que ostentaba el título de western más taquillero de la historia. La oscarizada película dirigida y protagonizada por Kevin Costner cosechó 424,2 millones de dólares durante su paso por los cines.

De hecho, 'Django desencadenado' sigue siendo a día de hoy el trabajo más taquillero de Quentin Tarantino en cines, llegando a recaudar 426 millones de dólares. Por supuesto, si consideramos el número de entradas vendidas sigue ganando la película de Kevin Costner. Y sucedería lo mismo si tenemos en cuenta la inflación (pasaron 24 años entre una y otra) pero lo cierto es que en cifras absolutas la corona pertenece actualmente a Tarantino, que volvería al western con 'Los odiosos ocho' ('The Hateful Eight', 2015).

Por si tenéis curiosidad sobre cuál era el western que ocupaba la posición número 1 en taquilla antes del estreno de 'Bailando con lobos': ese honor pertenecía a 'Dos hombres y un destino' ('Butch Cassidy and the Sundance Kid', 1969). El clásico dirigido por George Roy Hill fue un exitazo en su momento que recaudó más de 102 millones de dólares solamente en los cines de Estados Unidos, desconociéndose la cifra exacta que sumó en el resto del mundo (se sabe que en España hizo el equivalente a 1,18 millones de euros).

