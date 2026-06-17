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'Toy Story 5' apenas se ha estrenado y su cocreador ya abre la puerta a más secuelas: "Es como una serie pendiente de renovación"

Andrew Stanton habla sobre el futuro de Woody y el resto de juguetes de la saga de Pixar

Toy Story 5
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Mariló Delgado

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Ya nos hemos despedido varias veces de Woody y Buzz, pero quizás la quinta tampoco va a ser la vencida. Ya llega a nuestras salas de cine 'Toy Story 5' para plantear una nueva aventura en la que Pixar quiere volver a retorcernos el corazoncito. 

Ahora bien, en el mundo de las franquicias ningún adiós es definitivo, y es posible que todavía tengamos mucho 'Toy Story' por delante.

Podemos estirarlo todo lo que queramos...

Al final ya sabemos que será la taquilla la que mande, y Disney y Pixar decidirán si quieren seguir exprimiendo la franquicia en base al éxito en cines. Ahora bien, el co-creador de 'Toy Story' Andrew Stanton tiene claro que la quinta película no tiene por qué ser el final de la saga y que podría haber más películas en marcha. 

'Toy Story' estuvo cerca de ser muy diferente. Hay 80 minutos de película que "no funcionaron" y nunca hemos visto
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'Toy Story' estuvo cerca de ser muy diferente. Hay 80 minutos de película que "no funcionaron" y nunca hemos visto

Específicamente, Stantone cree que 'Toy Story 6' todavía podría seguir contando con Bonnie un tiempo más antes de que otro niño tome posesión del grupo de juguetes. 

"Con suerte, creo que ese es el patrón, si seguimos con ello. Siempre creí que habría una posibilidad natural de simplemente seguir a Bonnie, seguir su vida y ver qué les pasa a los juguetes si seguimos por ahí." dijo Stanton en una entrevista con ScreenRant. "Esa semillita está ahí."

Para el director, 'Toy Story' en este punto es una saga de varios capítulos. Y aunque trabajan en cada película de manera que pueda suponer el final definitivo, en realidad siempre queda algún cabo suelto que puedan retomar en el futuro.

Bonnie
"Es como una serie pendiente de la renovación para su siguiente temporada. Siempre lo terminamos de manera que se pudiese cerrar en cada una, pero le dimos a placa de Woody a Jessie al final de la 4, en caso de que fuésemos a continuar", admitió Stanton. "Siempre hemos tenido esa mentalidad".

Habrá que ver qué tal funciona 'Toy Story 5', que llega a los cines este 17 de junio. Por ahora, en el momento de escribir este artículo, tiene un 93% de críticas positivas en Rotten Tomatoes, así que si también conquista al público parece que el futuro de la franquicia está asegurado con más secuelas. 

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