Un trabajo en tiempo récord salvó un clásico del terror de John Carpenter: "fui el más rápido y barato que podía conseguir"

Sabemos que, cuando de cine de terror se trata, los directores y creadores del género tienen técnicas y trucos que aplican para hacer que sus películas tengan un efecto más potente en la industria, y sin duda alguna, el sonido es uno de los grandes aliados de los expertos en la materia, tanto, que incluso (se podría decir) hay una ciencia alrededor de ello, sin embargo, pocas veces los sonidos o la música han sido tan relevantes como la vez en la que salvó a un clásico del terror de que los ejecutivos la desecharan.

En 1978, 'Halloween' de John Carpenter fue presentada a una joven ejecutiva de la 20th Century-Fox, sin embargo, la versión del director carecía por completo de música y efectos de audio, fue entonces que la reacción de aquella mujer le dijo todo: tenía que salvar su tercer largometraje y primera cinta de terror agregándole música.

Sin embargo, el reto no sería nada fácil: después de tres semanas de preproducción y veinte días de fotografía principal, Carpenter se vio presionado a agregarle música a su película, por lo que, con recursos limitados, solo disponía de tres días para crear una atmósfera sonora que insuflara vida a la película.

Fue entonces que no lo pensó dos veces: "Había compuesto e interpretado muchas de las partituras de mis películas de estudiante. Así que era el más rápido y el más barato que podía conseguir", por lo que, con Bernard Herrmann y Ennio Morricone como inspiración, comenzó a crear la banda sonora de la cinta.





Una composición 'a ciegas'

Carpenter trabajó en el estudio Sound Arts en Los Ángeles, improvisando temáticas y sonidos sin ver el metraje completo: grabó "cinco o seis temas" y posteriormente los fue insertando en lugares estratégicos de la película con una técnica que él llamó como "doble ciego", lo que significa que la música se componía e interpretaba en su estudio por separado, sin referencia visual ni sincronización con la imagen.

La partitura de la banda sonora se soporta en una melodía que produce una cadencia irregular, inquietante y asimétrica que crea una sensación de desequilibrio que mantiene al espectador en vilo gracias a una instrumentación minimalista, con capas de sintetizador, modos disonantes y estructuras repetitivas que reforzó el suspenso emocional.

Gracias a la banda sonora compuesta en aquel breve periodo, la película dejó de ser plana para convertirse en una experiencia perturbadora. La ejecutiva, que después pasó a trabajar para MGM, inicialmente la encontraba poco aterradora, pero tras escuchar la música, cambió de opinión: "mi plan de salvarla con música parece haber funcionado", compartió el director (y también compositor) en su sitio web.

