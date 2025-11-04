El truco de Wes Anderson para hacer películas con repartos espectaculares sin grandes presupuestos fue idea de Bill Murray

Wes Anderson es uno de los directores más personales de Hollywood. Lleva años siendo fiel a un estilo muy personal que le ha servido para atraer el interés de muchas estrellas de Hollywood. Sin embargo, los presupuestos de sus películas nunca se han disparado demasiado, algo que tiene su origen en una propuesta que Bill Murray le hizo en la sensacional 'Academia Rushmore'.
El cineasta estaba empezando a despuntar por aquel entonces y Murray le hizo una propuesta que nadie en su sano juicio habría rechazado: rebajarse el sueldo y cobrar lo mismo que Jason Schwartzman, un desconocido por aquel entonces. El propio Anderson lo recuerda así en The Times: "Dijo que haría la película y se ofreció a trabajar por lo mismo que Jason. Dijo: 'Aceptaré lo que él cobra, pero necesito poder irme a un torneo de golf'".
"Se convirtió en nuestra manera de trabajar"
Está bastante claro que Murray habría conseguido ese privilegio que pidió a cambio sin necesidad de hacer esa concesión, pero Anderson tomó buena nota de ello y cuando llegó la hora de hacer 'Los Tenembaums' se planteó si podría conseguir lo mismo.
La práctica totalidad del lujoso reparto de 'Los Tenembaums' no tuvo problemas en aceptar esa medida, pero Gene Hackman se opuso en redondo. La leyenda de Hollywood acabó aceptando, pero su relación con el director no fue demasiado buena. Anderson recuerda que "no nos hemos vuelto a decir ni una palabra", pero también que fue entonces cuanto todo el tema de exigir sueldos muy bajos "se convirtió en nuestra manera de trabajar".
Todo eso llevó a que ninguna de sus películas haya tenido un coste excesivo. La más cara sigue siendo 'Life Aquatic' con un presupuesto de 50 millones, pero se ve que Anderson tomó nota tras su flojo funcionamiento en taquilla, pues luego nunca volvió a acercarse a esa cifra. Por ejemplo, 'Moonrise Kingdom' apenas costó 16 millones, mientras que 'El gran hotel Budapest' se fue hasta los 25, lo mismo que se gastó en 'Asteroid City'.
Imagen: Touchstone Pictures
