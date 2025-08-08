118 millones de horas vistas no son suficientes para Disney+ y cancela su aclamada antología de terror. 'Pesadillas' no tendrá temporada 3

Se acabó la nueva remesa de adaptaciones de la mítica franquicia de terror de R.L. Stine. Disney+ ha decidido cancelar 'Pesadillas' (Goosebumps) tras la temporada 2. De esta manera, no tendremos temporada 3 de esta antología sobrenatural. O, al menos en un principio ya que desde Sony estarían buscando nueva casa.

Una noticia que llega más de medio año después de que la temporada 2, encabezada por David Schwimmer, aterrizara en la plataforma con sus ocho episodios, estrenados de golpe. El silencio con series de este estilo no suele ser un buen presagio y, definitivamente, se veía venir que desde Disney no estaban demasiado interesados en seguir.

Eso sí, tampoco es que podamos decir que esperásemos del todo la cancelación. El rendimiento de 'Pesadillas' ha sido relativamente bueno, acumulando entre las dos temporadas unas 118 millones de horas vistas en Estados Unidos y otros 16 territorios internacionales. Unos datos nada desdeñables en el panorama del streaming.

Ya no temblamos

Creada por Nicholas Stoller y Rob Letterman, esta nueva serie de 'Pesadillas' se presentaba con un formato de temporadas únicas (aun entrelazadas) en las que un nuevo set de personajes se enfrentaban a varios misterios sobrenaturales basados en la longeva saga de terror de Stine.

De esta manera, en el reparto de la primera temporada participó Justin Long, Rachael Harris, Zack Morris, Isa Briones, Miles McKenna, Ana Yi Puig y Will Price, entre otros; en la temporada 2 tuvimos a David Schwimmer, Ana Ortiz, Jayden Bartels, Sam McCarthy, Elijah M. Cooper, Francesca Noel y Galilea La Salvia.

