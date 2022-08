Cómo 'Predator: la presa' encontró su monstruo perfecto: el actor es un jugador de baloncesto que quiso dar "elegancia de ballet" a un alien salvaje

La precuela de la saga 'Predator' de Dan Trachtenberg, 'Predator: la presa' (Prey, 2022) ha revolucionado las redes sociales desde su debut el 5 de agosto en Disney+, y se ha convertido desde entonces en la película original o lanzamiento televisivo más grande de la historia de Hulu. Todos los ojos están en Amber Midthunder pero no se ha hablado tanto de Dane DiLiegro, el hombre debajo de todo ese maquillaje y prótesis de Predator.

DiLiegro mide dos metros y cuatro centímetros de alto y antes de Hollywood jugó a baloncesto en la Universidad de New Hampshire y luego durante ocho años profesionalmente en Europa. Su camino hacia el cine comenzó cuando respondió a un anuncio en su ciudad natal de Boston para ser un extra en una película. Su primer trabajo fue en la serie coreana de Netflix 'Sweet Home', donde interpretó a un humano mutante que destroza todo a su paso. Nunca había actuado antes.

DiLiegro continuaría interpretando a una criatura en 'American Horror Story' y luego asumiría el papel de Predator en la última de la franquicia. En Variety ha contado que:

"Estoy estudiando el trabajo del maestro de criaturas Doug Jones,y sus monstruos en proyectos de Guillermo del Toro como 'Hellboy' y 'El laberinto del fauno'. La gente no se da cuenta de que hay muchos matices al interpretar a un monstruo. Con cada movimiento, tu cuerpo cuenta una historia. Algún día, espero interpretar a un humano también”.

En otra entrevista en Bloody-disgusting, el actor afirma que el director quería que el nuevo monstruo de 'Predator: la presa' fuera muy diferente a otros de la saga:

"Dan me dijo que quería que le diera una elegancia de ballet en este personaje. Se estaban alejando un poco del Predator tradicional. ballet, Hmm. Bueno. Estaba pensando en una pantera, algo felino, más suave, que esté muy en sintonía con el bosque. Feral era otra palabra usada, primitivo, algo muy instintivo y muy en sintonía con la naturaleza.

Dilegro explica las dificultades de este concepto "felino" del predator:

“Tuve que perder 11 kilos para interpretar a este personaje. Querían un Predator delgado, dinámico y más animal. Sabes que miras a un gato salvaje; Los gatos salvajes no son muy regordetes. Normalmente soy más grande, más musculoso. Tenía que alejarme de eso. Entrené durante dos meses parkour. Tuve que aprender los conceptos básicos por que los tíos tan grande scomo yo no hacemos parkour. Me entrené en artes marciales durante dos meses.

Entrené mi cuello. Me asocié con una compañía llamada Iron Neck y fortalecí mi cuello porque la cabeza del Predator se pone encima de mi cabeza y es mucho peso en el cuello. Además de toda la actuación, hice todas las acrobacias y la captura de movimiento. Terminé de pie alrededor del plató todo el día, hablando con el coordinador de dobles y fue este quien le dijo : 'Amigo, lo tuyo son las películas de monstruos'”.