Ya en Disney+ el esperado regreso de unos personajes míticos de la fantasía y la ciencia ficción, que preparan el terreno a un gran evento

Volver a las raíces es algo que se está reclamando al cine de superhéroes. Primero, para no tener la abrumadora sensación de estar cumpliendo con deberes, cada vez más complicados si introducimos ramas del multiverso. Segundo, porque narrativa, estética y tonalmente la seriedad autoimpuesta ha llevado a extremos de gris que ya generan rechazo.

Hace tiempo era preocupación cómo meter los elementos más disparatados y más cómic de los relatos originales en blockbusters dirigidos a todos los públicos. La respuesta fue alejarse en la medida de lo posible de todo lo kitsch, pero ahora se aprecia intentos de retorno a esas raíces concretas con películas como ‘Los 4 Fantásticos: Primeros pasos’.

Avanzando en la dirección correcta

La familia fundacional de Marvel hace su esperado estreno en UCM después de dos intentonas previas que fallaron a la hora de hacer justicia al legado. Con Pedro Pascal, Vanessa Kirby y Joseph Quinn como nuevas estrellas que den vida a estos personajes, la película clave para el próximo gran evento multiversal hace ya su estreno en streaming a través de Disney+.

Son los años sesenta en una realidad paralela. En ella, un grupo de astronautas se embarcaron en una aventura espacial que les transformó y dio habilidades especiales, que emplearon para ser superhéroes salvadores del planeta Tierra. Los populares 4 Fantásticos se enfrentarán, eso sí, a una amenaza cósmica como nunca habían visto.

Marvel era consciente no sólo de la presión por reconducir el entusiasmo por su proyecto multiversal, especialmente con los próximos eventos de Los Vengadores a la vuelta de la esquina. También era apremiante hacer la versión correcta de personajes importantes en su legado, y que han adquirido a través de la compra de Fox por Disney.

'Los 4 Fantásticos: Primeros pasos’: rescatando el pasado

Para ello se contó con una mano estable y poco arriesgada en Matt Shakman, cineasta principalmente televisivo que ya sacó rédito del retrofuturismo en ‘Bruja escarlata y Visión’, y se rescataron los elementos más clásicos del cómic en búsqueda de un refresco a través de lo colorido y lo aventurero. Las intenciones están a plena vista, y en ciertos puntos consigue la candidez necesaria para vendernos a los personajes.

No obstante, ‘Los 4 Fantásticos: Primeros pasos’. no es una película que opte al completo por la diversión que parece prometer, y queda coartada también por unos obvios recortes de metraje que han dejado arcos y subtramas en el camino. Es una mejor película que las anteriores versiones fílmicas, aunque tan solo por defecto, quedando todavía a la espera de la obra que desate todo el potencial de Los 4 fantásticos.

