HOY SE HABLA DE
Ya en Disney+ el esperado regreso de unos personajes míticos de la fantasía y la ciencia ficción, que preparan el terreno a un gran evento

Ya en Disney+ el esperado regreso de unos personajes míticos de la fantasía y la ciencia ficción, que preparan el terreno a un gran evento

Uno de los grupos fundacionales de Marvel supera problemas del pasado, pero metiéndose en otros nuevos

1 comentario Facebook Twitter Flipboard E-mail
Los 4 Fantasticos Primeros Pasos 2025 Marvel
pedro-gallego

Pedro Gallego

Editor
pedro-gallego

Pedro Gallego

Editor
twitter
1786 publicaciones de Pedro Gallego

Volver a las raíces es algo que se está reclamando al cine de superhéroes. Primero, para no tener la abrumadora sensación de estar cumpliendo con deberes, cada vez más complicados si introducimos ramas del multiverso. Segundo, porque narrativa, estética y tonalmente la seriedad autoimpuesta ha llevado a extremos de gris que ya generan rechazo.

Hace tiempo era preocupación cómo meter los elementos más disparatados y más cómic de los relatos originales en blockbusters dirigidos a todos los públicos. La respuesta fue alejarse en la medida de lo posible de todo lo kitsch, pero ahora se aprecia intentos de retorno a esas raíces concretas con películas como ‘Los 4 Fantásticos: Primeros pasos’.

Avanzando en la dirección correcta

La familia fundacional de Marvel hace su esperado estreno en UCM después de dos intentonas previas que fallaron a la hora de hacer justicia al legado. Con Pedro Pascal, Vanessa Kirby y Joseph Quinn como nuevas estrellas que den vida a estos personajes, la película clave para el próximo gran evento multiversal hace ya su estreno en streaming a través de Disney+.

Las películas de superhéroes ya no se centran en los orígenes de los personajes y es una jugada muy inteligente de Hollywood
En Espinof
Las películas de superhéroes ya no se centran en los orígenes de los personajes y es una jugada muy inteligente de Hollywood

Son los años sesenta en una realidad paralela. En ella, un grupo de astronautas se embarcaron en una aventura espacial que les transformó y dio habilidades especiales, que emplearon para ser superhéroes salvadores del planeta Tierra. Los populares 4 Fantásticos se enfrentarán, eso sí, a una amenaza cósmica como nunca habían visto.

Marvel era consciente no sólo de la presión por reconducir el entusiasmo por su proyecto multiversal, especialmente con los próximos eventos de Los Vengadores a la vuelta de la esquina. También era apremiante hacer la versión correcta de personajes importantes en su legado, y que han adquirido a través de la compra de Fox por Disney.

'Los 4 Fantásticos: Primeros pasos’: rescatando el pasado

Los 4 Fantasticos Primeros Pasos 2025 Pedro Pascal Vanessa Kirby

Para ello se contó con una mano estable y poco arriesgada en Matt Shakman, cineasta principalmente televisivo que ya sacó rédito del retrofuturismo en ‘Bruja escarlata y Visión’, y se rescataron los elementos más clásicos del cómic en búsqueda de un refresco a través de lo colorido y lo aventurero. Las intenciones están a plena vista, y en ciertos puntos consigue la candidez necesaria para vendernos a los personajes.

Marvel ha hecho la mejor película de 'Los 4 Fantásticos' casi por defecto, pero es una pena cómo desaprovecha a uno de sus personajes
En Espinof
Marvel ha hecho la mejor película de 'Los 4 Fantásticos' casi por defecto, pero es una pena cómo desaprovecha a uno de sus personajes

No obstante, ‘Los 4 Fantásticos: Primeros pasos’. no es una película que opte al completo por la diversión que parece prometer, y queda coartada también por unos obvios recortes de metraje que han dejado arcos y subtramas en el camino. Es una mejor película que las anteriores versiones fílmicas, aunque tan solo por defecto, quedando todavía a la espera de la obra que desate todo el potencial de Los 4 fantásticos.

En Espinof | Las mejores películas de 2025

En Espinof | Las mejores películas de ciencia ficción de la historia

Temas

Ver 1 comentarios

Temas de interés
Subir

Tecnología

Videojuegos

Entretenimiento

Gastronomía

Motor

Estilo de vida

Economía

Ediciones Internacionales

Inicio

Explora en nuestros medios