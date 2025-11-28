Han vuelto los viernes de Pantomima Full, pero con giro. Ya se puede ver gratis el primer episodio de una de las mejores comedias de 2025

No sé vosotros, pero para mí una de las cosas que me animaban de los viernes no era solo el que, bueno, llegaba el fin de semana sino que teníamos de buena mañana un nuevo vídeo de Pantomima Full satirizando a algún ejemplar de la fauna humana actual. Llevábamos meses sin vídeo nuevo pero de repente todo ha cambiado y tenemos nuevo vídeo. Pero no, es uno de sus sketches habituales: es el primer episodio de su serie.

Y es que el dúo formado por Alberto Casado y Rober Bodegas ha subido a su canal de Youtube el primer episodio de 'Entrepreneurs', su estupenda comedia laboral para Disney+. Una serie que ha sido parte de la causante de la sequía de vídeos durante la mayor parte de este 2025.

Empresarios mal

En sus propias palabras, lo hacen para celebrar el primer mes de 'Entrepreneurs'. Bueno, técnicamente un mes y unos pocos días ya que el estreno fue el 23 de octubre. Eso sí, antes de celebrar eso (y que avisan que volverán con nuevos vídeos en breve), parece que se va a quedar en tan solo este primer episodio. Lo cual es lógico.

En 'Entrepreneurs', Alberto Casado y Rober Bodegas cuentan la historia de un empresario al que su padre, famoso magnate hostelero, le da una última oportunidad: o su próximo negocio funciona o corta el grifo. Falto de ideas, Gonzalo (Bodegas) quedará prendado de un gurú entrepreneur (Casado) con quien se asocia para crear un coworking para emprendedores.

Diálogos finos, personajes miserables, una buena dosis de retrato sardónico y mordaz habitual y un perfeccionamiento del estilo que ha definido durante tanto tiempo a los chicos de Pantomima Full, hacen de esta una de las mejores comedias de este 2025.

