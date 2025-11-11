Pantomima Full sobre 'Entrepreneurs': "Queríamos seguir haciendo cosas que nos hicieran gracia a nosotros mismos"

Con 'Entrepreneurs', Pantomima Full ha dado un paso más allá de su característico humor costumbrista para explorar, desde la ficción, el universo del emprendimiento contemporáneo. La serie, protagonizada y escrita por Alberto Casado y Rober Bodegas, se sumerge en ese ecosistema de egos, frases motivacionales y coworkings que se ha convertido en el nuevo campo de batalla del éxito.

Con su habitual tono irónico y una mirada afilada sobre la impostura, los cómicos desmontan los clichés del emprendedor moderno y convierten en comedia lo que para muchos es ya una tragicomedia cotidiana. 'Entrepreneurs' no solo es un retrato de la cultura del esfuerzo mal entendida, sino también una sátira sobre cómo las apariencias, la precariedad creativa y el postureo digital han colonizado todos los espacios, incluso los del humor.

Otra ronda con Pantomima Full

La charla con Pantomima Full en 'Otra ronda', el formato presentado por Alejandro G. Calvo, sirvió como antesala del cierre para la temporada. En ella, los cómicos repasaron sus inicios, su forma de trabajar y su visión de la televisión y el humor.

Rober y Alberto recordaron cómo se conocieron en 'Sé lo que hicisteis', en plena efervescencia televisiva de LaSexta. Allí, entre guiones y cromas, nació una complicidad que años más tarde se convertiría en el tándem cómico más certero del país. "Nos fuimos cuando el programa empezó a perder ironía", explican. "Queríamos seguir haciendo cosas que nos hicieran gracia a nosotros mismos", comentaban, haciendo referencia a una fidelidad a su propio criterio ha sido siempre la base de su éxito: "Si uno dice algo y el otro no se ríe, no se hace", resumieron, con la misma naturalidad con la que escriben sus sketches.

También hablaron de la creación compartida y de cómo mantener la frescura tras años de trabajo conjunto. Para ellos, la clave está en la disciplina y la rutina: tienen su oficina, se juntan cada día, y si un martes no hay chispa, lo aceptan como parte del proceso. "No se nos educó para estar un martes en casa", decían entre risas, defendiendo una ética de trabajo que combina constancia y sentido del humor.

La conversación derivó hacia la televisión y su desconexión con la realidad. Críticos con ciertos vicios del medio, coincidieron en que lo que falta es autoría. "Nos encanta cómo haces esto. ¿Quieres venir a hacer otra cosa?", ironizaban, resumiendo el absurdo de una industria que llama a los creadores para luego desactivar su voz. En ese sentido, 'Entrepreneurs' representa para ellos un logro: un proyecto hecho a su medida, con libertad creativa y sin concesiones.

